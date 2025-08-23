Andra și-a sărbătorit ziua de naștere cu Poliția la ușă. Cătălin Măruță și copiii și-au dat toată silința să o facă să zâmbească, după ce hărțuitorul ei a fost internat la Psihiatrie

Aniversare tristă pentru Andra Măruță. Astăzi, 23 august, artista a împlinit 39 de ani. Însă, evenimentul a fost umbrit de drama prin care trece familia Măruță în ultimul timp. Un individ trecut de prima tinerețe a dezvoltat o obsesie pentru cântăreață și a terorizat-o în ultimul timp. Cum și-a serbat totuși Andra ziua de naștere?

În data de 15 august, Andra și Cătălin Măruță au depus o plângere la Poliție împotriva unui bărbat pe care cei doi îl acuză că îi terorizează. Hărțuitorul, în vârstă de 56 de ani, i-ar fi amenințat pe artistă și pe șoferul acesteia pe o stradă din apropierea casei familiei. Mai mult decât atât, i-a trimis insistent cântăreței ”declarații de dragoste” pe rețelele sociale. În urma plângerii, oamenii legii au decis să emită un ordin provizoriu de protecție împotriva hărțuitorului V.M. și i-au deschis dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

Aniversare tristă pentru Andra Măruță

În ultima perioadă, liniștea familiei Măruță a fost spulberată de individul ce a făcut o obsesie pentru Andra. Aceasta a terorizat-o pe artistă și a adus-o pe aceasta până în punctul în care a simțit că este în pericol, așa că a apelat la oamenii legii.

Acum hărțuitorul s-a ales cu ordin de protecție, care îl obligă să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de locuința soților Măruță, de șoferul Andrei, de sediul PRO TV și de instituția de învățământ frecventată de copii. Măsura este valabilă timp de un an, iar bărbatul va purta o brățară electronică care să garanteze respectarea restricțiilor.

În ciudat acestor lucruri, Andra și-a aniversat astăzi ziua de naștere. Cum ultima perioadă a fost dificilă pentru artistă, a ales să își sărbătorească aniversarea în familie, fără prea multă agitație. Cătălin Măruță, Eva și David și-au dat toată silința să îi aducă acesteia zâmbetul pe buze și au reușit.

Întreaga familie a fost alături de Andra în ziua specială, iar cântăreața a fost sărbătorită cu tort, baloane și multă voie bună. Mai mult, Cătălin Măruță a transmis în mediul online un mesaj special pentru soția lui.

„Ziua ta de naștere e bucuria noastră, pentru că fără tine nu am fi noi, nu am fi familia asta care râde, plânge, cântă și visează împreună. Astăzi sărbătorim nu doar ziua ta, ci și 17 ani de când mergem împreună pe același drum. Îți mulțumesc pentru iubire, pentru familia noastră, pentru fiecare zâmbet și fiecare clipă pe care o facem împreună de neuitat. Să fim sănătoși, să visăm împreună și să ne bucurăm de tot ce vine, pentru că împreună putem orice!”, este mesajul transmis de Cătălin Măruță în mediul online, pe care l-a însoțit de mai multe fotografi aniversare.

