Test IQ de Crăciun | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două mese de Crăciun

CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru Crăciun. Ai la dispoziție 16 secunde să identifici cele 3 diferențe din imaginea de mai sus. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testele de inteligență asociate cu ziua de Crăciun pot aduce un plus de bucurie sezonului sărbătorilor, permițând familiilor să lucreze împreună folosindu-și abilitățile de observare și de gândire rapidă. Imaginea înfățișează o masă de Crăciun „veselă”.Un tată, o mamă, un copil și un bunic stau la masă și se bucură de o cină familială plăcută în timpul sărbătorilor.

Toți cei patru membri ai familiei poartă accesorii vestimentare diferite și mănâncă feluri de mâncare diverse. La prima vedere, ambele imagini par să arate același lucru; cu toate acestea, există o serie de diferențe în modul în care imaginile au fost desenate de artist.

Test IQ de Crăciun | Identificați toate cele 3 diferențe

De exemplu, de câte ori ați văzut o persoană purtând o pălărie de Moș Crăciun în timp ce mănâncă friptură la masa de Crăciun? Dacă te uiți atent, există diferențe minore între cele două imagini. Ai doar 16 secunde să găsești cele trei greșeli și să vezi cât de bune sunt abilitățile tale de atenție la detalii! Aceste teste nu numai că distrează, dar ajută și la îmbunătățirea concentrării și a memoriei vizuale. Ești pregătit pentru provocarea de a-ți pune la lucru abilitățile de observare și de a găsi toate diferențele ascunse?

REZOLVARE: 1. Într-una dintre fotografii, copilul poartă o căciulă de Crăciun, dar în cealaltă imagine, căciula lipsește de pe capul copilului.

2. În ambele imagini, bunicul are o băutură diferită în pahar, prin urmare, conținutul paharului arată diferit.

3. În ambele imagini, lângă farfuria principală a bunicului se află o farfurie diferită cu o garnitură.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

