Test psihologic | Alege un trandafir! Răspunsul îți va spune cât de bine reziști la stres, de fapt

De: Andreea Stăncescu 10/02/2026 | 08:25
În ultimii ani, testele de personalitate bazate pe imagini au devenit tot mai populare, fiind o metodă simplă și distractivă prin care ne putem descoperi anumite trăsături ascunse. Se spune că trandafirul pe care îl alegi din prima, fără să stai pe gânduri, poate arăta cât de rezistent ești la stres și ce mecanisme folosești pentru a face față situațiilor dificile din viața de zi cu zi.

Aceste teste nu sunt științifice, ci se bazează pe intuiție și reacții instinctive. Important este să alegi rapid, în funcție de ce îți atrage atenția imediat, nu după o analiză rațională. Stresul ne influențează diferit: unii oameni îl transformă în energie, alții au nevoie de sprijin emoțional, iar alții preferă liniștea și retragerea.

Ce spune trandafirul ales despre tine

Testul de alegerea unui trandafir se bazează pe simbolism și psihologia culorilor și nu există răspunsuri corecte sau greșite, ci doar stiluri diferite de adaptare. Tot ce trebuie să faci este să te relaxezi, să privești imaginile și să alegi trandafirul care te atrage cel mai mult.

Dacă alegi trandafirul roșu cu breloc, înseamnă că faci față stresului prin acțiune. Ești o persoană practică, care caută soluții rapide și nu evită confruntările. Presiunea te motivează să te organizezi și să lupți pentru ceea ce contează.

Dacă te atrage trandafirul roz, gestionezi stresul prin echilibru emoțional. Ai nevoie de susținere, discuții și momente de relaxare. Eviți conflictele și cauți armonia, preferând să te vindeci emoțional în ritmul tău.

Dacă alegi trandafirii albi, ai nevoie de liniște și claritate. Preferi să te retragi, să reflectezi și să iei decizii calm. Solitudinea și simplitatea te ajută să îți menții stabilitatea interioară în momentele dificile.

 

