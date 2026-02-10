Acasă » Știri » Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: „A fost întoarcerea mea către Dumnezeu”

Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: „A fost întoarcerea mea către Dumnezeu”

De: Andreea Stăncescu 10/02/2026 | 09:13
Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: „A fost întoarcerea mea către Dumnezeu”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Cătălin Zmărăndescu / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Zmărăndescu a ales să fie sincer în fața publicului și să vorbească despre problemele sale de sănătate. Concurentul de la Power Couple a povestit că, în urma unui control medical, a descoperit că se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate, veste care i-a speriat profund pe amândoi.

Cătălin Zmărăndescu a făcut o dezvăluire emoționantă în cadrul emisiunii Power Couple, unde participă alături de soția sa, Luiza. Cei doi au acceptat provocarea de a testa cât de puternici sunt împreună, ajungând în al șaselea stage al emisiunii.

Problema de sănătate a lui Căttălin Zmărăndescu

Acesta a mărturisit că medicii i-au găsit o tumoare, iar până la stabilirea diagnosticului exact, panica a fost prezentă constant în viața lor. Concurentul de la Power Couple a vorbit sincer despre perioada dificilă prin care au trecut, dar și despre impactul emoțional asupra relației lor. Deși situația nu s-a dovedit a fi gravă, incertitudinea i-a apropiat și mai mult.

Sursa foto: Antena 1

Cătălin Zmărăndescu a explicat că această experiență l-a făcut să se întoarcă mai mult către credință și să își regândească prioritățile. Chiar dacă acum starea sa este bună și nu există riscuri majore pentru sănătatea lui, spune că nu poate uita prin ce a trecut soția sa în acele momente tensionate.

„În urma unui control medical am descoperit o tumoare. Mă rog, până să ne dăm seama despre ce este vorba panica ne-a curpins. Îmi place că a fost și întoarcerea mea către Dumnezeu. Lucrurile sunt ok, sunt bine, nu este nimic periculos, nimic care să îmi pună sănătatea sau viața în primejdie, dar știu prin ce a trecut ea și nu pot să uit cât de tare se ținea dar știu că în colțul ei plângea de multe ori și am încercat cumva să nu îi spun niciodată că am văzut-o.”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Power Couple.

CITEȘTE ȘI: Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1

Pe ce dată va fi marea finală Power Couple 2026. Ce se întâmplă cu Survivor și Chefi la Cuțite. Decizia postului Antena 1

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Știri
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Știri
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru pace al lui Trump
Digi24
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
Promotor.ro
VIDEO. Moment istoric: Brigada românească operează sistemele HIMARS la Cincu
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie și roboții!”
Gandul.ro
Lumea muzicii de petrecere, terorizată de cel mai sângeros cuțitar din București. „Briceagul meu taie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic ...
Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic rar”
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Mesaje de bună dimineața. Texte frumoase pe care să le trimiți prietenilor și familiei
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste ...
Șiroaie de lacrimi la Power Couple! Răzvan Bănică i-a scris cea mai emoționantă scrisoare de dragoste Sandrei Izbașa
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Ilie Bolojan, primele declarații despre o intrare a României în recesiune: „Am stat pe consum”
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet. De ce trebuie să o consume des
Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel
Am aflat cine va fi eliminat diseară la Desafio: Babasha și Bettyshor vor ajunge la duel
Vezi toate știrile
×