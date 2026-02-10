Problema de sănătate a lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple, descoperită la un control: „A fost întoarcerea mea către Dumnezeu”

Cătălin Zmărăndescu a ales să fie sincer în fața publicului și să vorbească despre problemele sale de sănătate. Concurentul de la Power Couple a povestit că, în urma unui control medical, a descoperit că se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate, veste care i-a speriat profund pe amândoi.

Cătălin Zmărăndescu a făcut o dezvăluire emoționantă în cadrul emisiunii Power Couple, unde participă alături de soția sa, Luiza. Cei doi au acceptat provocarea de a testa cât de puternici sunt împreună, ajungând în al șaselea stage al emisiunii.

Problema de sănătate a lui Căttălin Zmărăndescu

Acesta a mărturisit că medicii i-au găsit o tumoare, iar până la stabilirea diagnosticului exact, panica a fost prezentă constant în viața lor. Concurentul de la Power Couple a vorbit sincer despre perioada dificilă prin care au trecut, dar și despre impactul emoțional asupra relației lor. Deși situația nu s-a dovedit a fi gravă, incertitudinea i-a apropiat și mai mult.

Cătălin Zmărăndescu a explicat că această experiență l-a făcut să se întoarcă mai mult către credință și să își regândească prioritățile. Chiar dacă acum starea sa este bună și nu există riscuri majore pentru sănătatea lui, spune că nu poate uita prin ce a trecut soția sa în acele momente tensionate.

„În urma unui control medical am descoperit o tumoare. Mă rog, până să ne dăm seama despre ce este vorba panica ne-a curpins. Îmi place că a fost și întoarcerea mea către Dumnezeu. Lucrurile sunt ok, sunt bine, nu este nimic periculos, nimic care să îmi pună sănătatea sau viața în primejdie, dar știu prin ce a trecut ea și nu pot să uit cât de tare se ținea dar știu că în colțul ei plângea de multe ori și am încercat cumva să nu îi spun niciodată că am văzut-o.”, a spus Cătălin Zmărăndescu la Power Couple.

