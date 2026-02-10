Acasă » Știri » Știri externe » Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic rar”

Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic rar”

De: Daniel Matei 10/02/2026 | 10:08
Creatura bizară pe care o femeie a descoperit-o în grădina ei era, de fapt, „un fenomen biologic rar”
Sursa: Captură video

O femeie din Filipine a descoperit o creatură extrem de bizară care, deși seamănă foarte mult cu un șarpe, este, de fapt, un fenomen biologic absolut fascinant, pe care oamenii de știință îl cunosc, dar care este destul de rar întâlnit.

Totul a început când Marianne de Guzman uda grădina din spatele casei sale, moment în care a descoperit, printre plante, o creatură neobișnuită.

Inițial, femeia a crezut că a găsit un pui de șarpe, însă realitatea este complet diferită, scrie Blick. Cunoscută pe bună dreptate sub numele de „omida care imită șerpii”, creatura reprezintă stadiul incipient de viață al unei molii destul de discrete din familia Sphingidae.

„Când este deranjată, această larvă extinde primele segmente ale corpului, imitând un cap de șarpe cu ochi negri și chiar reflexii de lumină”, explică fotograful Andreas Kay, specializat în imortalizarea animalelor sălbatice.. Pe măsură ce segmentele se umflă, omida este cu adevărat transformată, acum acoperită de o „față” în formă de diamant, care seamănă cu cea a multor specii de șerpi veninoși.

Omizile de acest tip pot ajunge până la 8-10 centimetri și sunt de multe ori confundate cu un pui de șarpe sau chiar cu un pui de crocodil. Cea mai cunoscută trăsătură este un apendice ascuțit, ca un corn, situat la capătul posterior. Deși arată ca un ghimpe periculos, este, de fapt, moale și complet inofensiv – nu înțeapă și nu conține venin. Rolul lui este probabil să sperie prădătorii, făcându-i să creadă că animalul are un cap înarmat la ambele capete.

Sursa: Captură video

Singurul animal nemuritor din lume

Aceasta nu este singura creatură ciudată. Lumea în care trăim este uimitoare și plină de fenomene care par desprinse din povești. În natură există creaturi cu abilități incredibile, iar unele dintre ele sfidează legile pe care le considerăm de neclintit. Printre acestea se află și un animal care, din punct de vedere biologic, poate trăi veșnic. El se regăsește în adâncurile oceanelor și poartă un nume mai puțin cunoscut, dar extrem de fascinant.

Este vorba despre Turritopsis dohrnii, cunoscută drept „meduza nemuritoare”, o specie care are capacitatea unică de a-și relua ciclul de viață ori de câte ori se află în pericol. Spre deosebire de majoritatea ființelor vii, care se nasc, cresc, îmbătrânesc și dispar, această meduză reușește să facă exact opusul. Atunci când este rănită, înfometată sau ajunge la finalul vieții biologice, nu moare, ci se transformă înapoi în propria formă juvenilă.

