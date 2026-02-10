Urmează prăbușirea vortexului polar. Ce fenomene meteo se vor produce

În februarie 2026, meteorologii se așteaptă la o prăbușire a Vortexului Polar, un eveniment care va schimba semnificativ vremea în emisfera nordică. Deși aduce aer polar spre regiunile temperate, efectele vor fi inegale, cu temperaturi ridicate temporar în unele zone și valuri de frig intense în altele.

În următoarea perioadă va avea loc o încălzire stratosferică la mijlocul lunii februarie, care va destabiliza puternic Vortexul Polar și va provoca schimbări importante în modelul climatic al emisferei nordice.

Cum va fi vremea în următoarea perioadă

Deși sunt așteptate valuri de aer extrem de rece în regiunile temperate, situația din 2026 este complicată de o interferență atmosferică neobișnuită, care afectează modul în care frigul polar se va răspândi în Statele Unite, Canada și Europa.

Vortexul polar se va destrăma deasupra continentului iar temperaturile din aceste regiuni ar putea rămâne peste medie pentru o scurtă perioadă.

Totuși, meteorologii avertizează că această protecție nu va dura, iar legătura dintre stratosferă și suprafața Pământului se va restabili în ultimele două săptămâni ale lunii februarie, permițând aerului rece să coboare din nou spre latitudinile medii, afectând SUA, Canada și unele zone din Europa.

Pentru a înțelege mai clar, Vortexul Polar poate fi văzut ca un zid rotativ de aer rece care înconjoară regiunile polare, întinzându-se de la suprafață până la peste 50 km în stratosferă. Când acesta este puternic, aerul rece rămâne blocat la poli, iar temperaturile din Europa și SUA rămân blânde. Când vortexul se destramă, aerul polar se scapă către sud, provocând scăderi semnificative de temperatură în regiunile temperate.

Evenimentul de încălzire stratosferică de la mijlocul lunii februarie va ridica presiunea și temperatura în stratosferă, provocând prăbușirea sau fragmentarea vortexului polar, ceea ce poate duce la un debut al valurilor de frig în ultimele zile ale lunii și începutul lunii martie.

În Europa, prognoza arată că aerul rece se va deplasa mai mult spre vest, atingând Marea Britanie și zonele centrale, în timp ce nordul și nord-estul continentului vor rămâne mai reci, dar stabile.

