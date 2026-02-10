Alin Borcan este furios pe Sibel! Susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina: „E bolnavă și a luat pastilă de-aia”

Alin Borcan a revenit recent în atenția publicului cu un anunț neașteptat, la doar o lună după ce dezvăluise că partenera sa, Sibel, era însărcinată pentru a treia oară.

De această dată, cunoscutul creator de conținut a informat că bruneta a întrerupt sarcina, o decizie care a generat numeroase reacții în mediul online.

Alin Borcan este furios pe Sibel

Relația dintre Alin Borcan și Sibel a fost adesea marcată de tensiuni și controverse. De-a lungul timpului, tiktokerul a recunoscut că a avut abateri de la fidelitate, inclusiv cu Dana Badea, fosta ispită de la emisiunea Insula Iubirii. Cu toate acestea, Sibel a continuat să rămână alături de el, în ciuda problemelor repetate din cuplu.

În septembrie 2025, Alin Borcan anunța că a devenit tată pentru a doua oară. Ulterior, în ianuarie 2026, el a făcut public faptul că Sibel era însărcinată din nou, de această dată cu cel de-al treilea copil al lor. Situația s-a schimbat însă radical în ultimele zile, când tiktokerul a transmis că sarcina a fost întreruptă.

Într-un live pe TikTok, Alin Borcan a declarat că partenera sa a recurs la o pastilă pentru întreruperea sarcinii, exprimându-și nemulțumirea într-un mod dur.

„Nu mai e însărcinată, că a luat pastilă de avort. E bolnavă și a luat pastilă de-aia de avort. A omorât bebele. E o criminală. Alții și-ar da viața să poată avea un copil. Soția mea face avort“, a spus acesta în timpul transmisiunii.

Alin susține că soția lui a făcut întrerupere de sarcina

Tot în cadrul live-ului, Alin a insistat ca Sibel să explice publicului motivul pentru care a luat această decizie. Bruneta a afirmat că diferența foarte mică de vârstă dintre copii a cântărit decisiv.

„E prea devreme. Au doar două luni diferență între ele două“, a declarat Sibel.

Controversele din jurul cuplului nu sunt noi. În decembrie, Sibel a fost arestată după ce ar fi agresat-o pe Dana Badea, femeia cu care Alin ar fi avut o relație extraconjugală. Potrivit declarațiilor tiktokerului, Dana Badea ar fi depus plângere la poliție.

„A venit la Timișoara acum o săptămână, a dat declarații despre nevastă-mea că a bătut-o, a tâlhărit-o, a venit de bună voie să facă rău. (…) A bătut-o Sibel, m-a localizat pe telefon, nu știu ce s-a întâmplat. S-au luat la bătaie. A venit să o lege, au luat-o din casă descălțată”, a relatat Alin la momentul respectiv.

Sibel a fost eliberată din arest la o zi după incident, iar Alin a întâmpinat-o cu un buchet mare de trandafiri roșii, încercând să marcheze un nou început în relația lor.

