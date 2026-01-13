Acasă » Știri » Ispita Dana nu scapă de tiktok-erul Alin! Ce teroare îi dă, deși s-a împăcat cu Sibel: „Astea sunt cuvintele lui, vi le arăt, dacă vreți”

Ispita Dana nu scapă de tiktok-erul Alin! Ce teroare îi dă, deși s-a împăcat cu Sibel: „Astea sunt cuvintele lui, vi le arăt, dacă vreți”

De: Maria Roșca 13/01/2026 | 18:11
Dana Badea, fosta ispită de la Insula iubirii - sezoanele 4 și 5/ sursă foto: social media

Dana Badea, fosta ispită de la Insula iubirii, continuă să fie hărțuită de fostul iubit. În amintirea vremurilor bune, Alin Borcan nu scapă nicio ocazie prin care să îi mai trimită câte o „săgeată”. De data aceasta, după ce i-a dat terore luni întregi, se pare că bruneta și-a pierdut răbdarea. 

Dana de la Insula iubirii pare să fie urmărită de ghinion. Încă din vara anului trecut bruneta nu reușește să o dea la pace cu tiktok-erul Alin, fostul ei iubit. Cei doi și-au împărțit vorbe grele, pumni și picioare, într-un scandal urișa la malul mării, tensiunile dintre ei nu dau semne că s-ar stinge prea curând. Colac peste pupăză, în conflictul celor doi foști iubiți s-a alăturat și Sibel, actuala iubită a lui Alin.

Dana de la Insula iubirii este terorizată de fostul iubit

Cea mai recentă altercație a avut loc în luna noiembrie 2025, în fața unui hotel din Timișoara, când Sibel a atacat-o pe fosta ispită de la Insula iubirii. Ar fi stropit-o pe față cu un lichid și i-ar fi furat telefonul mobil. Dana Badea a mers direct la poliție. De atunci și până acum, se pare că Alin nu a renunțat complet la fosta lui iubită.

Daba Badea și tiktok-erul Alin/ sursă foto: social media

Într-un live pe TikTok, Dana le spune urmăritorilor că nu știe ce să mai facă să scape de Alin. Acesta nu scapă nicio ocazie în care să îi pronunțe numele și să o aducă în discuție, indiferent de subiect. Disperată, fosta ispită de la Insula iubirii îl roagă pe tiktoker să o lase în pace și să uite de existența ei.

„Nu există live de al lui fără Dana în gura lui. Nu există live în care să nu zică ceva de mine, să mă înjure. Eu înțeleg că mă iubește, că îi dor de mine, înțeleg că îi face program lui Sibel, că s-a împăcat cu el „din iubire”.

Astea sunt cuvintele lui, vi le arăt dacă vreți. Că nu are gijă de el, că nu e atent cu el. Eu înțeleg. Nu mai are cum să te iubească după 3 ani și după ce a avut atâția bărbați. Nicio femeie nu poate să mai iubească un fost cu care a fost acum 3 ani și după el a mai avut 200 de bărbați. E „iubirea” aia. Să fie sănătoși, nu e problema mea.

Nu mă mai plânge pe mine, lasă-mă pe mine, nu mai vorbi de mine, lasă-mă în pace. Eu nu vorbesc de tine dacă tu nu vorbești de mine, iar asta este dovedit”, a spus ispita Dana într-un live pe TikTok.

Iubita celebrului tiktoker a ciufulit-o pe ispita de la Insula Iubirii. Gelozia a scăpat de sub control

TikTokerul Alin, mega scandal cu Dana Badea! Fosta ispită a cerut ordin de restricție pentru că…

