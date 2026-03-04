Acasă » Știri » Dr. Cezar explică adevărul despre vitamina B17: compusul controversat din sâmburii de caise despre care unii spun că ar lupta cu cancerul

Dr. Cezar explică adevărul despre vitamina B17: compusul controversat din sâmburii de caise despre care unii spun că ar lupta cu cancerul

De: Paul Hangerli 04/03/2026 | 05:40
Dr. Cezar explică adevărul despre vitamina B17: compusul controversat din sâmburii de caise despre care unii spun că ar lupta cu cancerul
Dr. Cezar, sursa- captură social media canalul Doctor Cezar

Vitamina B17, cunoscută și sub numele de amigdalină, este unul dintre cele mai controversate subiecte din medicina alternativă. Se găsește în sâmburii unor fructe precum caisele, migdalele amare sau merele și este promovată de unii ca posibilă armă împotriva cancerului. În același timp, specialiștii avertizează că substanța poate deveni toxică în anumite condiții.

Ce este vitamina B17 și de ce provoacă atâtea controverse

Vitamina B17, cunoscută și sub numele de amigdalină sau laetril, este un compus natural care se găsește în sâmburii unor fructe precum caisele, migdalele amare, piersicile, prunele sau merele.

Deși este numită „vitamină”, substanța nu este recunoscută oficial ca vitamină esențială pentru organismul uman. Amigdalina face parte din categoria glicozidelor cianogenice, compuși care pot elibera cianură atunci când sunt digerați.

De aici apare și controversa: unii susțin că substanța ar avea proprietăți anticancer, în timp ce alții avertizează asupra riscurilor pe care le poate avea consumul ei.

Dr. Cezar: „Vitamina B17 a stârnit numeroase controverse”

Medicul Dr. Cezar explică faptul că amigdalina este o substanță naturală care a atras atenția cercetătorilor tocmai datorită prezenței sale în sâmburii anumitor fructe.

„Vitamina B17, cunoscută și sub denumirea de amigdalină, este un compus natural ce se găsește în mod special în sâmburii unor fructe precum caisele, migdalele amare, merele, piersicile sau prunele. De fapt, ea nu este recunoscută oficial ca și vitamina esențială pentru corpul uman și a iscat diverse controverse. Sustinătorii săi afirmă că are proprietăți antiinflamatorii și anticancerigene, putând contribui la scăderea riscului de formare a plăcilor de aterom și la inhibarea dezvoltării celulelor canceroase.”

Potrivit medicului, discuțiile despre această substanță au apărut încă din secolul trecut, când a fost promovată în medicina alternativă ca posibil tratament împotriva cancerului.

De unde provine ideea că ar putea combate cancerul

Teoria conform căreia vitamina B17 ar putea combate cancerul a apărut în secolul XIX și a devenit populară în anii 1950, odată cu apariția formei semisintetice numite laetril.

Susținătorii acestei teorii afirmă că amigdalina ar elibera cianură în interiorul celulelor canceroase, cianura ar distruge tumorile fără a afecta celulele sănătoase, iar substanța ar putea avea și efecte antioxidante sau antiinflamatorii.

Unele experimente realizate în laborator au arătat că amigdalina poate distruge anumite celule canceroase. Totuși, problema este că cianura este toxică pentru orice tip de celulă, nu doar pentru cele tumorale.

Ce spun studiile științifice

Cercetările clinice realizate până în prezent nu au confirmat eficiența vitaminei B17 ca tratament anticancer.

Studiile realizate pe animale și pe oameni nu au demonstrat un efect clar asupra evoluției cancerului, iar în testele clinice efectuate pe pacienți nu s-au observat îmbunătățiri semnificative.

Din acest motiv, organizații medicale importante nu recomandă utilizarea amigdalinei ca tratament pentru cancer.

Riscurile reale ale vitaminei B17

Principalul risc asociat cu vitamina B17 este intoxicația cu cianură.

Atunci când amigdalina este digerată, enzimele din organism pot descompune compusul și pot elibera acid cianhidric, o substanță toxică.

Simptomele intoxicației pot include greață și vărsături, amețeli și dureri de cap, respirație dificilă, scăderea tensiunii arteriale, convulsii în cazuri severe.

În doze mari, intoxicația poate deveni extrem de periculoasă și chiar fatală.

Chiar și consumul excesiv de sâmburi de caise poate provoca astfel de efecte.

De ce rămâne populară vitamina B17

În ciuda controverselor, vitamina B17 continuă să fie promovată în unele cercuri de medicină alternativă.

Printre motivele invocate se numără faptul că este un compus natural, lipsa unui tratament universal pentru cancer și ideea că cercetarea ar fi limitată deoarece substanța nu poate fi patentată.

Totuși, majoritatea specialiștilor subliniază că studiile realizate până acum nu au confirmat beneficiile anticancer ale amigdalinei.

Vitamina B17 este un compus natural prezent în sâmburii unor fructe, însă nu este o vitamină reală și nu este recunoscută ca tratament pentru cancer.

Deși unele experimente de laborator sugerează posibile efecte asupra celulelor canceroase, studiile clinice pe oameni nu au confirmat aceste beneficii, iar consumul în cantități mari poate provoca intoxicație cu cianură.

Din acest motiv, specialiștiii recomandă prudență și avertizează că astfel de substanțe nu trebuie folosite ca substitut pentru tratamentele medicale validate.

