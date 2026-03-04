Acasă » Știri » Ce ritual are Adrian Enache în fiecare dimineață. Așa se menține în formă la 59 de ani

Ce ritual are Adrian Enache în fiecare dimineață. Așa se menține în formă la 59 de ani

04/03/2026
Fără doar și poate, Adrian Enache (59 de ani) este considerat unul dintre craii showbiz-ului românesc. Aproape tot timpul însoțit de femei frumoase la braț, cu gesturi și vorbe menite să dea pe spate doamnele și domnișoarele, artistul a fost mereu atent la imaginea sa. De la felul cum se îmbracă, parfumează, până la ritualurile zilnice de înfrumusețare și împrospătare de la care nu se abate. 

Se spune că frumusețea exterioară pornește din interior, principiu pe care Adrian Enache l-a luat ca atare. Ajuns la 59 de ani, artistul s-a decis să respecte cu sfințenie un ritual zilnic menit să-i confere o viață echilibrată și plină de inspirație.

Adrian Enache se declară
Adrian Enache se declară „mai bogat” decat Elon Musk Sursa: Instagram.com/adrian.enacheofficial

Ce ritual are Adrian Enache în fiecare zi

Adrian Enache ține cel mai mult cont de felul în care își începe ziua. Pentru că un trup sănătos are nevoie de un suflet echilibrat, artistul a ajuns la înțelepciunea la care a conștientizat că mulți dintre factorii benefici pentru pe o viață frumoasă nu au legătură doar cu alegerile pe care le face cu privire la dieta alimentară.

Mai presus de orice, când vine vorba de ritualuri de sănătate, „dieta sufletului” este una dintre prioritățile sale. Primul lucru pe care îl face după ce se trezește dimineața este să își înceapă ziua cu recunoștință: cu o rugăciune.

Apoi, după ce și-a hrănit sufletul, Adrian Enache își îndreaptă atenția către trup. Urmează cu strictețe un ritual japonez care presupune ca imediat după trezire, înainte de orice altă activitate, să bea o cantitate de apă călduță (nu fierbinte) pe stomacul gol.

„Prima oară, când mă trezesc, îmi fac rugăciunea. Apoi beau apă, pe stomacul gol, este un tratament japonez, efectul este ca cel al unei farfurii, pe care o pui în chiuvetă, sub jetul de apă, după ce ai mâncat grăsimi.

Apa caldă îți spală farfuria, în proporție de 70%, fără să o atingi. Așa face și această apă cu stomacul gol, ți-l degresează și-ți taie și pofta de mâncare. Apa cu rugăciune, știți cum e combinația? Nu-ți mai trebuie nimic!”, a spus Adrian Enache.

