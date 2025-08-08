Cu ce se ocupă David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc. David s-a mutat în Olanda și s-a angajat

Iuliana Marciuc se pregătește pentru o toamnă plină de proiecte și momente speciale în familie. Vedeta TVR va relua în grila televiziunii publice emisiunile „Duelul pianelor” și „Destine ca-n filme”, continuând în același timp colaborarea cu Adrian Enache în zona de producție de spectacole și în proiectul de podcast pe care artistul îl realizează. Iată cu ce se ocupă David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc!

Pe lângă planurile profesionale și familiare, Iuliana Marciuc își face loc în agendă și pentru evenimente mondene. Recent, a participat la o prezentare organizată de medicul estetician Dana Miricioiu, unde a descoperit un nou produs românesc de îngrijire facială. Evenimentul a avut loc în plină perioadă caniculară, însă temperaturile ridicate nu îi creează probleme, vedeta recunoscând că este obișnuită cu verile toride.

Cu ce se ocupă David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc

Pe plan personal, prezentatoarea trăiește o perioadă de bucurie, avându-l alături, pe durata verii, pe fiul său, David, întors în vacanță din Olanda. Tânărul studiază la Utrecht, unde a finalizat primul an de facultate. Experiența de peste hotare nu înseamnă doar cursuri universitare, ci și asumarea unor responsabilități noi. Pentru a-și câștiga independența financiară, acesta și-a găsit un loc de muncă într-un hub de distribuție, unde livrează pachete cu bicicleta electrică. Activitatea îi oferă ocazia de a cunoaște mai bine orașul, de a interacționa cu oameni și de a-și organiza timpul în mod eficient.

Marciuc se declară mândră de maturitatea și ambiția fiului său, subliniind că alegerea lui de a pleca din țară a avut la bază dorința de a ieși din zona de confort și de a acumula experiențe valoroase. Stilul de viață activ, moștenit și cultivat în familie, este păstrat și peste hotare, David continuând să facă sport de câteva ori pe săptămână.

Vara aceasta, familia a reușit să petreacă timp împreună într-o vacanță comună, imediat după revenirea lui David în România. În paralel, Marciuc și Enache au susținut două spectacole la Sala Dalles și se află deja în pregătiri pentru proiectele din sezonul următor. În timp ce părinții își organizează activitățile profesionale, tânărul își împarte timpul între întâlnirile cu prietenii, activitățile sportive și călătorii alături de colegii săi.

„David este foarte bine. Noi suntem foarte mândri de el și acum are tot felul de activități cu băieții: joacă baschet, fotbal, joacă tot felul de alte jocuri, dar se duce și pe terenul de fotbal ca spectator. Mă bucur că socializează și că este vesel. Așteaptă să intre în anul doi de facultate cu noi provocări. Da, așa este. Cu sportul îl moștenește, dar nu știu dacă este doar acest aspect sau este și educație. Pentru că Adrian pune mare preț pe sport, care aduce sănătatea. Și mie mi se pare că are dreptate cu acest lucru și l-a educat pe David în acest sens. Au fost des împreună în sala de forță și David merge și acum de trei ori pe săptămână, și iată că el și-a păstrat acest obicei și în Olanda. Să zicem la un hub, unde se duce și încarcă o bicicletă electrică cu 60-70 de ‘pachete’ pe care trebuie să le distribuie la oameni timp de cinci ore. I se dă o hartă pe GPS și un anumit traseu, iar el trebuie ca toate acestea să le distribuie oamenilor pe parcursul celor cinci ore. Să zicem un fel de Glovo de la noi, dar nu cu mâncare și cu rucsac în spate, ci într-o bicicletă electrică și cu toate pachetele în fața lui, într-un coș al bicicletei.”, a spus Iuliana Marciuc pentru Viva.

