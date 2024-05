Ce relație are fiica lui Adrian Enache cu Iuliana Marciuc. Diana a dezvăluit cum a afectat-o relația extraconjugală a tatălui. „M-am maturizat și eu”

Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, a vorbit pentru prima oară despre cum a fost afectată de relația extraconjugală a tatălui său cu Iuliana Marciuc. Adrian Enache a avut o relație oficială cu Iuliana timp de 15 ani, cunoscută de întreaga mass-media și lumea mondenă, în timp ce în acte era căsătorit cu Corina.

Înainte ca Adrian Enache să înceapă o relație oficială cu Iuliana Marciuc, artistul a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Corina, mama fiicei sale. Cu toate acestea, din acei 20 de ani de mariaj, timp de 15 ani actorul a trăit o viață dublă.

Diana, fiica lui Adrian Enache din căsătoria cu Corina, a vorbit pentru prima oară despre cum a fost afectată de relația extraconjugală a tatălui său. Tânăra a mărturisit că relația părintelui ei cu Iuliana Marciuc a avut un impact major asupra ei.

Invitată în platoul emisiunii „După faptă și răsplată”, moderată de Cristina Șișcanu, Diana a făcut lumină în privința relației pe care o are, de fapt, cu Iuliana Marciuc.

„N-am fost întotdeauna în relații bune cu ea. Este firesc ca oamenii să divorțeze și poate părinții nu se mai înțeleg, când fiecare și-a refăcut viața… Dar când tu ai crescut cu acea persoană… Și s-au mai făcut anumite declarații neadevărate: Că nu am fost prieteni, că am fost cunoștințe. Realitatea a fost mult mai grea.

Pentru că am crescut cu această persoană în anturaj. Venea la noi acasă. Dar acum suntem OK. Pot să spun că suntem OK de când m-am maturizat și eu. De când am început să mă cunosc și eu ca femeie”, a dezvăluit Diana Enache.