Adrian Enache, confesiuni sincere despre cea mai mare slăbiciune a sa: „A devenit un drog pentru mine!”

Adrian Enache este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști din România, însă și în viața personală lucrurile sunt așezate. Cântărețul se poate considera împlinit din toate punctele de vedere, iar cea mai mare fericire a sa este acum nepoțica, Maria Ilinca. Diana, fiica lui Adrian Enache, a adus-o pe lume pe micuță în urmă cu șase luni, iar de atunci mezina familie a devenit centrul Universului tuturor. Acum, Adrian Enache și-a deschis sufletul într-un interviu exclusiv și a vorbit despre cea mai mare bucurie a sa, dar și despre carieră. Cum a știut să le îmbine pe toate, dar și care este secretul vitalității sale, aflăm de la artist.

Primăvara a venit cu una dintre cele mai frumoase petreceri pentru Adrian Enache. Celebrul artist și-a botezat, nepoțica pe Maria Ilinca, iar la eveniment au participat toate persoanele dragi lor. Multe nume cunoscute au fost pe lista de invitați, iar bunicul Adrian Enache a făcut show la eveniment. Dar, mai multe ne-a dezvăluit chiar el.

Cine este cea care i-a devenit obsesie lui Adrian Enache: „Dacă nu o văd zilnic, nu îmi este bine”

(CITEȘTE ȘI: ADRIAN ENACHE, SHOW DE ZILE MARI LA BOTEZUL NEPOATEI! DIANA ENACHE ȘI-A DAT FRÂU LIBER TALENTULUI ARTISTIC)

„A fost un spectacol extraordinar, nicidecum nu a semănat cu a fi un botez. Toată lumea a spus că nu a mai văzut așa ceva. Am lăcrimat la botez pentru că este un dar de la Dumnezeu.

Au venit și invitați din Londra și s-au bucurat de un spectacol de excepție. Au venit și colegii mei care au participat benevol la acest eveniment. Am avut și juriul de la Te Cunosc de Undeva, a fost și Aurelian Temișan. Din America a venit prietenul meu Vali Vijelie. În perioada primăverii, obișnuiam să fim în America și eu, și el și fiica mea, Diana. Dar am lipsit din turneele americane, așa că a venit el.

A fost Marius Lăcătuș prezent. Romică Țociu și Cornel Palade au făcut un spectacol de zile mari. Ionuț Galani a venit de la Constanța, am avut acoperite toate genurile muzicale”, ne-a dezvăluit artistul despre petrecerea colosală dată în cinstea nepoatei sale.

Artistul este topit după nepoata lui și, recunoaște, că este singura lui slăbiciune în acest moment. „Dacă mi-ar fi spus cineva că o să o iubesc pe nepoțica mea, Maria Ilinca, mai mult decât pe proprii copii, pe David și pe Diana, zâmbeam în colțul gurii. Apoi mi-am dat seama că cei care mi-au spus acest lucru, aveau perfectă dreptate. A devenit un drog pentru mine, dacă nu o văd sau nu o aud zilnic, nu îmi este bine” , a spus Adrian Enache pentru CANCAN.RO.

Adrian Enache pe urmele lui Ștefan Bănică: „O să facem la fel”

Se spune că talentul se moștenește, iar asta o demonstrează cel mai bine familia lui Adrian Enache. Diana, fiica artistului, cântă și ea, iar de multe ori apare cu tatăl său pe scenă. În plus, se pare că și nepoțica artistului își descoperă talentul la muzică. Astfel, fericitului bunic i-a venit o idee pe care urmează să o pună în practică și îl implică și pe băiatul lui, David.

„Mă bucur că parcă vine din zona noastră artiștilor. Are niște triluri foarte frumoase la cele șapte luni ale ei, deja începe să cânte. Mai în glumă,mai în serios, am spus că o pun la treabă și o să facem un spectacol trei generații. O să facem la fel cum face Ștefan Bănică, numai că, din păcate, pe tatăl lui îl vedem doar pe video-wall. Pe Diana și pe micuța Maria-Ilinca o să le vedem live alături de bunicuțul rock-and-roll, Adrian Enache. Spectacolul va fi regizat de David care s-a dus în zona filmului.

Ce-ți poate dărui mai mult Dumnezeu? Eu mă consider cel mai bogat om de pe Pământ. L-am sunat pe Elon Musk să-i spun că sunt mai bogat decât el” , a mai spus artistul.

Naționala Artiștilor Fotbaliști din România meci împotriva Turciei

Adrian Enache face parte, alături de alte nume importante din România, din echipa Națională a Artiștilor Fotbaliști. Tripli campioni mondiali, artiștii noștri au cu ce se mândri. Weekendul acesta s-au confruntat pe teren cu echipa din Turcia, însă, din păcate au pierdut cu 2-3. Accesul la eveniment a fost la liber, însă artiștii s-au întâlnit pe teren pentru o cauză nobilă. Au făcut un spectacol caritabil pentru copiii bolnavi de cancer.Chiar dacă intrarea a fost liberă, cei care au dorit au donat pentru copii.

„Noi ne-am mai întâlnit cu artiștii celebri din Turcia în cadrul campionatelor mondiale de la Moscova. Am câștigat trei titluri mondiale. Suntem tripli campioni mondiali și suntem mândri de asta. Realizăm și spectacole foarte frumoase pentru că așa este regula la campionatul mondial. Dimineața joci fotbal, seara echipa Naționala Artiștilor realizează un spectacol și toate țările au spectacolul lor. Noi am luat premiul I și la show. A fost all inclusive.

Unul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului mondial, ales de presa de specialitate este golul meu cu Italia din anul 2014. Am primit aprecieri de la Gheorghe Hagi, Belodevici, Lăcătuș, Balint. Au spus toți că dacă jucam în perioada lor, nu știu cine stătea pe bancă” , a spus cântărețul.

(VEZI ȘI: ADRIAN ENACHE A “SPART” BANCA DUPĂ CE FIUL LUI ȘI AL IULIANEI MARCIUC A ÎMPLINIT 18 ANI. CADOU DE ZECI DE MII DE EURO!)

Adrian Enache este convins că se poate face performanță în mai multe domenii, dacă ai ambiție, determinare și lupți pentru o cauză importantă. „Noi am demonstrat că se poate face performanță în mai multe domenii. Și în muzică, și în sport. Am auzit de carierele marilor interpreți cum ar fi Julio Iglesias care a debutat ca portar la Real Madrid. Eu am început cu fotbalul, am fost selecționat în lotul național de juniori UEFA 86, unde am fost coleg cu prietenul meu de o viață Dănuț Lupu și iată că jucăm, din nou, împreună după atâția ani”, a mai spus Adrian Enache pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.