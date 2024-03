Adrian Enache, show de zile mari la botezul nepoatei! Diana Enache și-a dat frâu liber talentului artistic

Diana Enache și partenerul ei de viață sunt în culmea fericirii! Cei doi au avut botezul fetiței lor, Maria Ilinca, la sfârșitul săptămânii trecute. După creștinarea copilei, părinții împreună cu apropiații s-au distrat pe cinste la petrecerea cu mare fast dată în cinstea micuței. Adrian Enache a făcut un mare show pentru nepoata lui.

Diana Enache și Ionuț Vîntu, împreună cu familia și apropiații, au petrecut până-n zori la botezul fetiței lor. Ceremonia de creștinare a avut loc la Biserica Vatra Luminoasă. Maria Ilinca a fost botezată și a avut parte de o petrecere cu mult fast la un restaurant de lux din nordul Capitalei. S-au reunit toți pentru a celebra marele eveniment și bineînțeles că, bunicul micuței, Adrian Enache a făcut un show pe cinste.

A fost unul dintre momentele memorabile ale serii, căci artistul și-a pus în valoare talentul și i-a distrat pe invitați. A dat o notă de emoție întregului eveniment, fiind urmat și de fiica lui, Diana, care și-a pus și ea în evidență talentul muzical. Aceasta a interpretat câteva melodii, spre surprinderea celor prezenți, care s-au bucurat enorm să o vadă într-o astfel de ipostază.

Au fost prezente mai multe figuri publice, printre care și cântărețul Aurelian Temișan împreună cu familia lui. Acesta și-a exprimat toate urările de fericire pentru micuța botezată.

Printre invitații de seamă la acest eveniment s-au numărat și Romică Țociu alături de familie, Monica Davidescu, Vali Vijelie, Marius Lăcătuș, dar și Maria Cocarcea, creatoare de modă.

CANCAN.RO anunța, acum ceva vreme, că Diana Enache este însărcinată. Iată că a trecut timpul, iar vedeta a devenit mămică cu acte în regulă. A adus pe lume o fetiță sănătoasă, Maria Ilinca, al cărui botez a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Bunicul copilei, Adrian Enache, vorbea în urmă cu ceva timp despre întâlnirea cu nepoțica lui.

”Sunt foarte fericit. Mi-am văzut nepoțica. Sunt bine amândouă. Am o stare unică. Pentru că mi-au spus mulți, de-a lungul timpului, ‘Vezi că atunci când apare un nepot sau o nepoată, o să-i iubești mult mai mult decât pe copiii tăi.’ Iar eu am spus: ‘Nu cred’. E adevărat, dar nu o iubesc mai mult decât pe Diana sau pe David, dar o iubesc altfel. Parcă este altceva. Îmi lipsește în fiecare zi. Adică e o ‘bucățică de minune dumnezeiască’. E ceva ce nu am mai trăit, e unic, special sentimentul acesta. Mai ales că simt cum simt, arăt cum arăt, numai a bunic nu! Toată lumea îmi spune: ‘Ce față de bunic ai!”, a declarat Adrian Enache, pentru viva.ro.