Florin Dumitrescu i-a dat replica fatală lui Mihai Bendeac: „N-am fost atât de jignit în viața mea”

Mihai Bendeac și Florin Dumitrescu i-au surprins pe internauți cu un schimb de replici în mediul online. Totul a început după ce actorul a arătat un preparat pe care îl gătește mereu la cină și l-a etichetat pe juratul de la MasterChef pentru a-i afla părerea. Totuși, răspunsul bucătarului nu a fost pe placul fostului coleg de la Antena 1. Acesta a mărturisit că nu s-a simțit niciodată atât de jignit.

Mihai Bendeac a postat un filmuleț în care a arătat o rețetă simplă pentru cină, folosind piept de pui, legume congelate, paste fără carbohidrați și calorii, condimente și apă. Preparatul nu este tocmai apetisant, dar este unul sănătos, iar actorul îl prepară zilnic.

„Eu mănânc în fiecare zi același lucru, aici mă refer la masa de seară, pentru că vreau să-mi mențin o aparență corporală drăguță. Aici e piept de pui, legume congelate și adaug aceste nenorociri, care n-au niciun gust, dar umflă stomacul.

Toată chestia asta o fierb și asta mănânc. (…) În timpul zilei, dacă nu am spectacol și nu am nevoie de atât de multă energie, încerc să nu mănânc mai nimic, dar dacă mă duc la sală încerc să consum niște proteină. Dacă am spectacol consum multă energie și atunci iau o masă în timpul zilei, care poate să fie chiar și o pizza.

Ideea e să nu fie bun, pentru că dacă e bun mănânci mult. E decent ce iese aici. O să-i dau tag lui Chef Florin Dumitrescu. Important nu este să fie bun, ci important este să umple stomacul. Florin îmi zicea mereu să fac un film”, a explicat Mihai Bendeac pe Instagram.