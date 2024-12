Interviu de zile mari cu Vlad Drăgulin, actorul din ”Căsătoria”. ”Agață” cu vrăjeala lui Bendeac: ”Chiar în seara asta…”

Vlad Drăgulin și-a făcut prezența pe covorul roșu la avanpremiera de gală a filmului de debut regizoral al lui Mihai Bendeac. Așa cum știm, cei doi sunt nu doar buni prieteni, ci și parteneri de scenă, iar Roby Roberto și Malone sunt doua dintre cele mai spumoase personaje de comedie. Vlad Drăgulin a devenit cunoscut prin prisma colaborării cu Mihai Bendeac, iar acum i-a fost alături la avanpremiera de gală a filmului Căsătoria. CANCAN.RO a fost, ca de obicei, la datorie și a stat de vorbă cu actorul care ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv cum i-a îndeplinit visul adolescentului Vlad Drăgulin, cât de mare este pasiunea sa pentru actorie, dar și care este reversul medaliei. În plus, actorul ne-a vorbit și despre viața amoroasă și ne-a făcut o confesiune despre viitoarea parteneră.

Vlad Drăgulin a devenit cunoscut după colaborarea pe care a avut-o cu Mihai Bendeac în proiectele sale, însă, fără doar și poate, personajul care l-a consacrat a fost Malone din Băieți de oraș. Aflat la premiera noului film în care a dat viață unui personaj spumos, actorul a vorbit despre sacrificiile făcute de-a lungul timpului pentru profesia sa, dar și despre ce își dorește acum în viața personală.

Vlad Drăgulin vorbește despre sacrificiile din carieră: „Simți că ești robot și nu te mai fericește nimic”

(CITEȘTE ȘI: Mihai Bendeac se însoară?! Nu voia să audă de căsătorie, dar acum renunţă la tot pentru iubire!)

Îmbrăcat la patru ace și vizibil emoționat, simpaticul actor ne-a vorbit despre amalgamul de emoții pe care îl trăiește acum, dar și cum a ajuns să-i aducă cea mai mare bucurie copilului interior: „Pentru mine avanpremiera de gală a fost ca ziua de Crăciun, din punct de vedere al actorului. Faptul că mai este încă un Crăciun pe 25 decembrie este un bonus pentru că asta este ceea ce mi-am dorit încă de când aveam vreo 20 și un pic de ani, eram student și jucam teatru de apartament într-o cadă în fața a 10 oameni. Și, cum stăteam acolo mă gândeam când vreodată voi trăi lucruri de genul acesta. Mi se pare că totul este o paranteză la existența mea, pare o excepție tot ce se întâmplă acum. Crăciunul mă duce cu gândul la tot ceea ce se întâmpla când eram copii și ne primeam cadourile. Și am primit ceea ce mi-am dorit când eram mic. Cred că te poți programa și poți avea un țel pe care îl vei obține, decât într-o lege a atracției”, ne-a spus Vlad Drăgulin pentru CANCAN.RO.

Vlad Drăgulin ne-a dezvăluit că anul ce este pe punctul de a se încheia a fost unul foarte încărcat pentru el. Actorul a avut numeroase proiecte profesionale, filme și spectacole de teatru. Și, cu toate că profesia este și o pasiune pentru el și, așa cum ne spunea, face ceea ce și-a dorit dintotdeauna, actorul a simțit nevoia unei pauze lungi pentru a evita să ajungă la un burnout. Așadar, carismaticul actor și-a luat prima vacanță mai lungă din viața lui.

„A fost un an destul de agitat. A început, din fericire, cu o altă premieră, cu debutul meu în filmul Klaus & Barroso, am făcut și un pic de teatru, și un pic de online cu Speak, apoi am început pregătirile pentru Căsătoria. A urmat apoi perioada de filmări, apoi am terminat turneul cu teatrul. Apoi, în marea mea înțelepciune, la 34 de ani, am reușit să-mi iau marea mea vacanță de o lună de zile. Nu am făcut absolut nimic, am stat în București, dar am considerat că este nevoie. A fost prima vacanță programată. Am zis, gata că altfel mă prăjesc!” , a declarat Vlad Drăgulin pentru CANCAN.RO.

Și, cu toate că proiectele profesionale pe care actorul le-a avut în acest an ar fi adus satisfacție oricui, Vlad Drăgulin ajunsese într-un punct în care nu-l mai mulțumea nimic: „Simți la un moment dat că nu te mai fericește nimic, chiar dacă ar trebui să te fericească lucruri, simți că ești ca un robot și nu mai dai randament”, a spus actorul.

Ce vrea actorul de la viitoarea parteneră: „Nu mă constrâng în tipare…”

(ACCESEAZĂ ȘI: Vlad Drăgulin renunță la burlăcie? Cel mai bun prieten al lui Mihai Bendeac vrea să devină tată de fată)

Cariera a fost la apogeu și în acest an pentru Vlad Drăgulin, însă decizia de a se implica atât de mult în viața profesională, i-a afectat viața personală. Se spune că mereu există un revers al medaliei, iar actorul este conștient de asta. Așadar, viața personală este pe hold în momentul de față, ne spune el, mai ales că își dorește să aibă o relație sănătoasă, iar asta înseamnă să ofere partenerei timp și atenție, lucruri imposibile în acest moment.

„Este destul de complicat să găsești pe cineva care să înțeleagă stilul acesta de a fi, stilul acesta de program, alergătura și genul acesta de pasiune pe care o am pentru ceea ce fac. Consider că deocamdată nu sunt în etapa respectivă, de asta nici nu mă arunc cu capul înainte în tot felul de combinații și în tot felul de relații. Știu că nu aș fi cel mai bun iubit” , a spus partenerul de scenă al lui Mihai Bendeac.

Nu este pentru prima dată când auzim această concepție, căci și colegul de scenă și prietenul lui, Mihai Bendeac, are aceeași gândire. Însă, Vlad Drăgulin nu exclude posibilitatea de a-și găsi jumătatea oricând… chiar și în seara de gală. Ce vrea în schimb de la viitoarea iubită, aflăm de la el.

„După 14 ani de când lucrez cu Mihai Bendeac și de când suntem un cuplu comic, au început să ni se asemene și vrăjelile. Cine știe, eu sunt deschis chiar și în seara aceasta, dacă se găsește vreo doritoare. Nu trebuie să aibă ceva anume (n.r. viitoarea iubită), să existe chimie, nu merg pe un tipar, prefer să nu mă constrâng în tipare” a spus Vlad Drăgulin.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.