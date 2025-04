Cum arăta Piedone în tinerețe, cu părul vâlvoi. Câte kilograme avea șeful ANPC atunci

De când a preluat frâiele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone este, din nou, sub lumina reflectoarelor. Cu raiduri filmate, glume presărate la fiecare control și un stil inconfundabil, a ajuns să strângă milioane de vizualizări în mediul online. Dar câți își mai amintesc de Piedone pe vremea când avea părul vâlvoi, iar greutatea îi dădea bătăi serioase de cap? În tinerețe, actualul șef al ANPC arăta cu totul altfel.

Figura lui Piedone este cunoscută publicului de ani de zile. A trecut prin politică, a condus primării, a fost implicat în scandaluri, dar și în proiecte sociale. Cei care îl urmăresc de mult timp au fost martorii unei transformări radicale de imagine. Piedone nu a fost mereu așa cum îl vedem astăzi, îmbrăcat elegant și cu o energie impunătoare – ci s-a luptat mult, atât cu greutatea, cât și cu imaginea din oglindă. La un moment dat, cântărea peste 200 de kilograme.

Astăzi, Cristian Popescu Piedone e figura principală în multe dintre videoclipurile virale de pe internet, în care intră în localuri, restaurante și supermarketuri în timpul controalelor ANPC. Dar nu este prima oară când e în vizorul publicului. Cu ani în urmă, Piedone se făcea remarcat nu doar prin funcțiile ocupate, ci și prin înfățișarea sa complet diferită.

Cu o podoabă capilară bogată și o siluetă nu tocmai de invidiat, Piedone cântărea la un moment dat nu mai puțin de 212 kilograme. Transformarea sa a fost una spectaculoasă, iar procesul – deloc ușor.

A trecut prin două intervenții chirurgicale – două bypass-uri gastrice – pentru a-și reduce stomacul și a-și recăpăta controlul asupra propriei sănătăți. După prima intervenție din 2012, stomacul i s-a dilatat din nou, așa că a fost nevoie de o a doua operație. Eforturile sale au dat roade, iar diferențele sunt evidente nu doar pe cântar, ci și în felul în care se simte și se mișcă astăzi.

„Am 85 de kilograme date jos acum, eu am plecat de la 212 kilograme, iar la ora actuală am 125 de kilograme. Dacă mai dau 10 kilograme, mă duc la 115 și am între 10-15 kilograme țesut. În august 2012 am avut prima operație. La 100 de kilograme voi deveni un manechin de invidiat! 100 de kilograme la 51 de ani de viață, venind de la 212 kilograme mi se pare mai mult decât manechin”, povestea în urmă cu ani de zile Piedone.