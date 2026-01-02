O pisică și-a făcut apariția la înmormântarea tatălui Loredanei Groza. S-a dus „glonț” la dric! Ce simbolizează în tradiția noastră

Astăzi, 2 ianuarie, este o zi tristă pentru Loredana și familia sa. Tatăl vedetei, Vasile Groza, este condus pe ultimul drum. La biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit al acestuia au început să se adune oamenii, iar mult vedete și-au făcut apariția pentru a sta alături de Loredana în această zi nefastă. Semnul bizar care a apărut în cadrul înmormântării. Ce înseamnă?

2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. În ultimele luni, acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, corpul său a cedat. Ceremonia de rămas bun are loc astăzi, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu.

Semnul bizar care a apărut în cadrul înmormântării

Astăzi, 2 ianuarie, familia Groza și apropiații îi spun adio lui Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, care s-a stins din viață pe 1 ianuarie, la vârsta de 88 de ani. Familia și apropiații lui Vasile Groza s-au adunat la capela cimitirului Bellu din Capitală, la primele ore ale dimineții. De asemenea, numeroase vedete și-au făcut apariția la ceremonie.

Mai mult, un semn special a apărut în ziua înmormântării tatălui Loredanei. Printre cei prezenți și-a croit drum și o pisică. Micuțul patruped a înaintat temător printre picioarele celor prezenți la biserică. Deși apariția pisicii a smuls câteva zâmbete, acest detaliu ar putea avea o semnificație specială.

Mai exact, în credința populară această apariție surprinzătoare are o semnificație aparte. Concret, înseamnă că sufletul celui decedat încă este în aproape.

Loredana, mesaj emoționant în memoria tatălui său

Loredana este devastată de pierderea tatălui său, iar astăzi îl conduce pe ultimul drum. Cântăreața este în doliu și a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Vedeta și-a iubit mult tatăl, iar despărțirea este grea.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata.. Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare. Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii! A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David! Misiunea lui a fost indeplinita exemplar! A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti.. Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie.. Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris.. Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact.. Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti! Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat. Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou! Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!”, a scris Loredana, în mediul online.

Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă

Ce făcea Loredana Groza la scurt timp după ce tatăl ei s-a stins? Profesionistă și în cea mai tristă zi