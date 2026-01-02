Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă

Anul 2026 a început în doliu pentru Loredana. Cântăreața și-a pierdut tatăl în ultima zi din an, iar astăzi, 2 ianuarie, are loc înmormântarea. Vasile Groza s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, fiind măcinat de probleme de sănătate. CANCAN.RO are primele imagini de la biserica unde tatăl Loredanei a fost depus. Cum au apărut artista și fratele ei la înmormântare?

2025 s-a încheiat cum nu se poate mai rău pentru Loredana. Chiar în ultima zi din an, tatăl cântăreței s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani. Vestea a îngenunchiat-o pe artistă. În ultimele luni, acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate. Însă, în ciuda eforturilor medicilor, corpul său a cedat. Ceremonia de rămas bun are loc astăzi, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu.

Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor

Vasile Groza o să fie condus astăzi pe ultimul drum și o să fie înmormântat la Cimitirul Bellu. La biserica unde trupul neînsuflețit a fost depus au început să se adune apropiații și prietenii. În haine de doliu și cu o mimică tristă, toți au venit să aducă un ultim omagiu.

La biserică a ajuns și Loredana, iar artista a uimit prin ținuta aleasă pentru această zi tristă. Dacă în mod obișnuit, oamenii poartă haine negre, de doliu, artista a ales o ținută atipică. Mai exact, cântăreața a decis să se îmbrace în alb complet.

De asemenea, aceeași notă discordantă a urmat-o și fratele cântăreței, Cristi Groza, în vârstă de 54 de ani. La rândul său, acesta și-a făcut apariția îmbrăcat într-un costum negru, dar la care a asortat o cămașă albă.

Imaginile durerii de la biserica unde tatăl Loredanei Groza a fost depus

Numeroase vedete au venit la biserica unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Vasile Groza pentru a aduce un ultim omagiu. Mulți sunt cei care sunt alături de Loredana în această zi neagră pentru ea.

Printre primii care s-au prezentat la biserică au fost hairstylist Bassam, prieten și colaborator al cântăreței, dar și artistul Nadir Tamuz. Ambii sunt alături de Loredana în una dintre cele mai triste zile din viața sa.

De asemenea, la biserică au mai ajuns și Florin Călinescu, dar și Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, și Cătălin Cățoiu.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni”

Loredana este devastată de pierderea tatălui său, iar astăzi îl conduce pe ultimul drum. Cântăreața este în doliu și a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata.. Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare. Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii! A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David! Misiunea lui a fost indeplinita exemplar! A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti.. Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie.. Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris.. Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact.. Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti! Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat. Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou! Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!”, a scris Loredana, în mediul online.

Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui

Ce făcea Loredana Groza la scurt timp după ce tatăl ei s-a stins? Profesionistă și în cea mai tristă zi