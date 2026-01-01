Acasă » Știri » Revelion în lacrimi pentru Loredana Groza! Tatăl cântăreței a murit

De: Andreea Stăncescu 01/01/2026 | 13:35
Loredana Groza, în doliu / Sursa foto: Social media

Doliu în familia Loredanei Groza la final de an. Cântăreața trece printr-o perioadă dificilă, după ce tatăl său, în vârstă de 88 de ani, a încetat din viață în urmă cu puțin timp. În ultimele săptămâni, acesta a fost internat în spital din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. 

După săptămâni de suferință în spital, tatăl Loredanei Groza s-a stins din viață. În ultimele luni, artista a trăit momente grele și a sperat că părintele ei se va vindeca și vor petrece sărbătorile împreună.

În ciuda situației dificile, cântăreața îi dedicase recent un mesaj plin de speranță și chiar a creat o melodie pe versurile sale, dorind să-i aducă alinare și să-i transmită gândurile sale bune.

„Îmi propusesem să-i fac o surpriză tatălui meu: să scriu un cântec pe care să-l cânt în ‘MĂIASTRA’, pe versurile uneia dintre miile de poezii pe care el le-a scris… Tata, fă-te bine!. Le multumesc cadrelor medicale de la Sanador care au grija de el in aceste momente grele”,  a scris Loredana Groza pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Loredana Groza s-a născut în orașul Onești în județul Bacău într-o familie modestă. Tatăl, Vasile Groza, a lucrat în domeniul confecțiilor și, în urmă cu câțiva ani, și-a încercat norocul în politică, candidând pentru un loc în Consiliul Local Onești. În plus, el este și scriitor, fiind membru al Uniunii Scriitorilor. Mama cântăreței a fost profesoară.

În urmă cu o lună, cântăreața a transmis pe scena de la Sala Palatului detalii desre starea de sănătate a tatălui său. Loredana Groza a menționat că a fost prima când când părintele ei nu este în sală alături de ea.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a transmis Loredana pe scena Sălii Palatului, în urmă cu o lună.

×