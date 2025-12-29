Acasă » Știri » Doliu în atletism! Fosta sportivă care a câștigat bronzul la Campionatul de la Sevilla pentru România a murit

De: Denisa Iordache 29/12/2025 | 22:01
Este doliu în lumea gimnasticii! O fostă atletă care a obținut medalia de bronz la Campionatul de la Sevilla s-a stins la vârsta de 58 de ani. Toate detaliile în articol. 

Tudorița Chidu a murit pe data de 29 decembrie 2025. Vestea tristă a fost dată de clubul sportiv unde aceasta a fost antrenoare în ultimii 3 ani.  

„A plecat dintre noi, în această dimineață, o sportivă emblematică a județului Ialomița și o mare atletă a României. Tudorița Chidu va rămâne în amintirea noastră prin profesionalismul, optimismul și căldura zâmbetului pe care știa atât de bine să le răspândească în jurul ei. Ne vom aminti cu drag de medalia de bronz cucerită de Tudorița Chidu, în 1991, la Campionatul Mondial de atletism de la Sevilla, dar și de celelalte performanțe obținute de-a lungul carierei. Ulterior, Tudorița Chidu s-a dedicat, cu dragoste și energie, carierei didactice. În ultimii 3 ani a fost antrenoarea secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, unde a pus bazele unei talentate grupe de copii și juniori. Condoleanțe familiei și celor apropiați! Dumnezeu să o aibă în pază”, a transmis Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, pe Facebook.

Fosta atletă era antrenoare a secției de atletism din cadrul Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia. Tudorița Chidu a obținut medalia de bronz în anul 1991 la Campionatul Mondial de atletism de la Sevilla și o medalie în 1995 la Campionatul Mondial de Cros. 

După aceste victorii, ea a devenit antrenoare. Ultimii trei ani din viață i-a dedicat copiilor de la Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia. 

Tudorița Chidu. Sursă: facebook Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia
Tudorița Chidu. Sursă: facebook Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia

