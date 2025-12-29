Acasă » Știri » Care ar fi cauza morții Antonellei și Sarei, victimele cinei din Ajun de Crăciun. Prima ipoteză a specialiștilor: ce boală fulminantă ar fi făcut

De: Denisa Iordache 29/12/2025 | 21:34
Care ar fi cauza morții Antonellei și Sarei, victimele cinei din Ajun de Crăciun. Sursă: pexels / social media

Noi detalii din cazul Antonellei și Sarei au ieșit la iveală! Cele două femei, mamă și fiică, au murit după ce au luat masa de Ajun împreună cu familia. Medicii au lansat o primă ipoteză a unei posibile cauze a morții celor două. Toate detaliile în articol. 

Totul a început în Ajunul Crăciunului, atunci când Sara a început să se simtă rău și a fost urmată de tatăl și mama ei. Cele două au ajuns la spital din cauza unei intoxicații alimentare, dar au fost trimise acasă de medici cu diagnosticul de gastroenterită simplă. Nimeni nu se aștepta la deznodământul tragic.   

Sara a murit prima, pe data de 27 decembrie 2025, și a fost urmată de mama ei, o zi mai târziu. Soțul femeii a fost internat în spitalul din Campobasso și apoi transferat la Spallanzani, în Roma, în timp ce cealaltă fiică a cuplului este bine, sub supravegherea medicilor.   

Cu toate că inițial medicii au pus diagnosticul de „intoxicație alimentară” și le-au trimis pe cele două femei acasă, acum, după tragedie, personalul spitalului a lansat o altă ipoteză. Cele două ar fi murit în urma unei hepatite fulminante legate de o toxiinfecție alimentară. Aceste informații provin din surse medicale și nu au fost confirmate oficial încă.  

Cauza exactă a decesului va fi stabilită cu exactitate după ce ambele trupuri vor fi supuse autopsiei. În prezent, oamenii legii efectuează o serie de teste la spital și interoghează persoane care au avut legături directe cu acest caz. 

„Starea lor clinică a avut o evoluție cu adevărat rară, ducând rapid la deces, în ciuda terapiei intensive pe care am implementat-o”, a declarat Vincenzo Cuzzone, șeful secției de terapie intensivă de la Spitalul Cardarelli din Campobasso, pentru ANSA.

Membrii familiei
Membrii familiei

În tot acest timp, soțul și tatăl victimelor se află internat, dar nu prezintă simptome grave, iar fiica cea mare a familiei nu are nimic. Mai mult, cei patru au luat masa alături de alte rude care nu au nimic. 

„A existat insuficiență hepatică, apoi o cascadă de evenimente, unul după altul, cu o rapiditate cu adevărat neobișnuită, care au dus la insuficiență multiplă de organe. Cealaltă soră este bine; nu a avut simptomele pe care le are familia ei. Se pare că nu a mâncat cu ei în ziua aceea. În zilele noastre, este chiar dificil de stabilit exact la ce masă se referă episodul.” 

De-abia după decesul Sarei, medicii au preluat inițiativa în cazul mamei care prezenta aceleași simptome, dar a fost prea târziu. 

„Am tratat-o pe fetița care a ajuns la camera de gardă cu simptome generale, cum ar fi greață, vărsături și dureri abdominale. După decesul ei și progresia bruscă și rapidă, am rugat familia să o ducă și pe mama ei la spital, deoarece au raportat că prezintă aceleași simptome. Am încercat să anticipăm puțin situația, dar nu a fost suficient.” 

S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului + Ar fi fost contaminate. Poliția are deja 5 suspecți

Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă

