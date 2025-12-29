Acasă » Știri » Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă

Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă

Antonellei Di Ielsi, în vârstă de 50 de ani, Sara, fiica ei, în vârstă de 15 ani, au murit la câteva ore distanță una de cealaltă/ sursă foto: social media

Antonellei Di Ielsi, în vârstă de 50 de ani, și Sara, fiica ei în vârstă de 15 ani, au murit la câteva ore distanță una de cealaltă între 27 și 28 decembrie 2025, în Campobasso, Italia, din cauza unei presupuse intoxicații alimentare. Au fost la spital de două ori, dar medicii le-au trimis acasă.

Totul a început în Ajunul Crăciunului. Prima care s-a îmbolnăvit a fost Sara, o elevă de liceu în vârstă de 15 ani. Apoi, mama și tatăl ei au început să prezinte aceleași simptome. De două ori, mama și fiica s-au prezentat la camera de gardă și de două ori au fost trimise acasă cu diagnosticul de gastroenterită simplă. Cu toate acestea, starea lor s-a deteriorat rapid, iar a treia spitalizare a avut un deznodământ tragic. Mai întâi a murit Sara, apoi mama ei.

Antonella Di Ielsi și fiica ei, Sara, locuiau în Pietracatella, un mic oraș din Molise cu puțin sub 1.200 de locuitori. Gianni Di Vita, soțul și tatăl victimelor, este fostul primar al orașului. El a fost, de asemenea, internat la spitalul din Campobasso și apoi transferat la Spallanzani, în Roma, în timp ce cealaltă fiică a cuplului este bine, sub supravegherea medicilor.

Viața fostului primar nu este în pericol, dar va fi supus unor teste, inclusiv teste toxicologice, pentru a identifica substanța sau agentul care ar fi putut cauza intoxicația alimentară severă. O autopsie va stabili cauza morții celor două. În prezent se desfășoară o anchetă în două direcții: se reconstituie acțiunile medicilor și se încearcă să se înțeleagă ce a declanșat totul. Cinci persoane sunt anchetate: medici și asistente de la spitalul unde mama și fiica au fost examinate și externate.

Acuzațiile aduse de procurori sunt omor din culpă și vătămare corporală din neglijență. Alimentele din casă au fost confiscate pentru anchetă, iar gunoiul a fost recuperat. Nu este clar dacă preparatele de la cina din Ajunul Crăciunului au dus la decesul celor două sau dacă problemele au apărut de la alimentele consumate de cu o zi înainte.

