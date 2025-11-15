Acasă » Știri » Trei persoane au murit după ce au mâncat produse locale în Istanbul, Turcia, iar un bărbat a ajuns la ATI. Ce au descoperit polițiștii

Trei persoane au murit după ce au mâncat produse locale în Istanbul, Turcia, iar un bărbat a ajuns la ATI. Ce au descoperit polițiștii

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 13:34
Trei persoane au murit după ce au mâncat produse locale în Istanbul, Turcia, iar un bărbat a ajuns la ATI. Ce au descoperit polițiștii
Trei persoane au murit după ce au mâncat produse locale în Istanbul / Sursa foto: Freepik

O tragedie cutremurătoare s-a petrecut în Istanbul, unde o femeie și cei doi copii ai săi și-au pierdut viața după ce ar fi consumat mâncare de la vânzători stradali din oraș. Incidentul a zguduit atât comunitatea locală, cât și turiștii, evidențiind riscurile asociate consumului de alimente cumpărate de pe stradă. 

Istanbul este unul dintre cele mai vizitate orașe ale lumii și milioane de turiști ajung să se plimbe printre moscheele populare și bazarele pline de oferte. Totuși, riscurile sunt prezente la orice pas și orice greșeală poate fi fatală. Recent, a avut loc un incident în care o femeie și cei doi copii ai săi, de trei și șase ani, și-au pierdut viața după ce ar fi consumat mâncare de la vânzători stradali. Soțul femeii se află în stare gravă, internat la terapie intensivă.

Sursa foto: Freepik

Au mâncat produse locale în Istanbul, Turcia, și au murit

Familia, care locuia în Germania, se afla în vacanță în Istanbul și nimic nu prevestea ce urma să se întâmple. Duminică, aceștia au mers în cartierul Ortakoy și au cumpărat diverse preparate locale, inclusiv midii cu orez, kokoretsi, un fel tradițional din intestine de miel sau capră, cartofi umpluți și dulciuri. La scurt timp, întreaga familie a prezentat simptome de intoxicație alimentară și a ajuns la spital, unde, după ce au fost externați și au revenit la scurt timp. După a doua internare, femeia și copiii au decedat.

Autoritățile turcești au prelevat probe din locațiile unde familia ar fi mâncat, iar unul dintre punctele de vânzare a fost închis. Patru persoane au fost reținute sub acuzația de omor prin neglijență. Ministerul Justiției a confirmat că familia avea cetățenie germană și că autoritățile germane sunt în contact cu cele locale pentru a stabili ce s-a întâmplat, cu exactitate.

Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

CITEȘTE ȘI: Ce ar fi trebuit să facă dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3, înainte de anestezia Sarei. Un medic ATI explică protocolul corect

Trupul neînsuflețit al unei tinere de 26 de ani a fost descoperit lângă o cale ferată din Bacău! Oamenii legii cred că este vorba de o crimă

Tags:
Iți recomandăm
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Știri
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Știri
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
Mediafax
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt
Adevarul
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare...
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar avea probleme cu autorizațiile și avizele
Mediafax
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o ...
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o teroare” | EXCLUSIV
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care ...
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care promova „sedarea profundă” revoluționară
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm ...
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări”
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din ...
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Vezi toate știrile
×