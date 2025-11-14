Trupul neînsuflețit al unei tinere de 26 de ani a fost descoperit lângă o cale ferată din Bacău! Oamenii legii cred că este vorba de o crimă

Descoperire macabră într-o zonă izolată din orașul Bacău. Trupul neînsuflețit al unei femei de 26 de ani a fost găsit vineri dimineață, 14 noiembrie, în apropierea căii ferate. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Alarma a fost dată de doi trecători ce au sesizat cadavrul.

Cadavrul tinerei de 26 de ani a fost descoperit într-o zonă cu vegetație, lângă calea ferată, la circa 200 de metri de cel mai apropiat bloc de locuințe din oraș. Doi trecători care l-au văzut au sunat la 112 în această dimineață.

Tânără găsită moartă lângă calea ferată

O persoană de 37 de ani a sunat la 112 în această dimineață, 14 noiembrie, să anunțe că a descoperit trupul neînsuflețit al tinerei. Echipajele de prim ajutor și de poliție s-au deplasat la fața locului, însă nu au mai putut să facă altceva decât să constate decesul.

„La data de 14 noiembrie a.c, în jurul orei 8.30, un bărbat de 37 de ani a sesizat prin 112 faptul că, în municipiul Bacău, lângă calea ferată se află decedată o femeie. Cazul a fost preluat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale pentru a se stabili cu exactitate circumstanţele în care a decedat tânăra de 26 de ani”, a transmis IPJ Bacău.

Anchetatorii iau în calcul toate variantele, inclusiv cea a unei crime. De asemenea, se bănuiește că moartea tinerei nu ar fi survenit în locul în care a fost găsită. Pe trupul acesteia au fost găsite mai multe urme de violență, dar și răni care par a fi făcute prin înjunghiere.

Se bănuiește că tânăra ar fi murit seara trecută, 13 noiembrie. Un martor susține că aseară, în jurul orei 21:00, ar fi auzit în zonă o femeie strigând după ajutor și spunând că cineva vrea să o omoare.

În acest caz s-a deschis o anchetă și se fac verificări suplimentare pentru a vedea ce s-a întâmplat cu tânăra de 26 de ani. Necropsia ar urma să lămurească situația în privința ei și să spună dacă este vorba despre o crimă.