Prognoza meteo pentru joi, 18 decembrie 2025. Frigul pune stăpânire pe România

De: Paul Hangerli 18/12/2025 | 05:30
Sursa foto: Freepik

La nivel național, ziua de 18 decembrie 2025 va aduce o vreme ușor mai caldă decât media normală a perioadei pentru luna decembrie. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în special dimineața vor fi condiții de ceață sau nebulozitate joasă în zonele joase de relief. Precipitațiile vor lipsi aproape complet, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile.

Nord și Vest
În nordul și vestul României, vremea va fi relativ blândă pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Temperaturile maxime diurne vor atinge 5–7 °C, iar minimele se vor situa în jurul 0 °C, local ușor negative. Dimineața, în zonele joase, se pot semnala ceață și brumă, însă pe parcursul zilei cerul va deveni variabil, cu perioade fără nori.

Sud și Sud-Est
În sudul țării, inclusiv în Câmpia Română, vremea va fi ușor mai caldă comparativ cu nordul. Maximele vor urca spre 6–8 °C, iar minimele nocturne se vor apropia de 0 °C. Cerul va fi mai mult noros, iar în primele ore ale dimineții pot apărea nebulozitate stratiformă și ceață, mai ales în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă.

Sud-Vest și Oltenia
Regiunile sud-vestice vor beneficia de unele dintre cele mai ridicate valori termice ale zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 8 °C, iar minimele vor rămâne ușor pozitive sau în jurul pragului de îngheț. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, dar fără precipitații. Dimineața, local, se poate forma ceață.

Est și Nord-Est
În estul țării, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, cu maxime de 6–7 °C și minime de -1…0 °C. Cerul va fi predominant noros, cu perioade de degajare temporară. Ceața matinală poate apărea izolat, mai ales în zonele joase.

Centrul țării și zona Carpaților
În centrul țării, inclusiv în Transilvania, vremea va fi mai rece comparativ cu restul regiunilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 6 °C, iar minimele nocturne vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, până la -3…-4 °C în depresiuni. În zonele montane, valorile vor fi mai scăzute, cu frig persistent și posibilă ceață în zonele joase intramontane.

Dobrogea și zona Mării Negre
În Dobrogea, influența Mării Negre va menține o vreme mai blândă decât în interiorul țării. Temperaturile maxime vor ajunge la 7–9 °C, iar minimele se vor situa între 1 și 3 °C. Pe litoral, cerul va fi variabil, cu unele intervale însorite. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, iar pe mare, starea vremii va fi relativ calmă, fără fenomene meteo periculoase. Umezeala ridicată poate accentua senzația de frig, mai ales dimineața.

București – Vremea în Capitală
În București, pe 18 decembrie, temperatura maximă va fi de 7–8 °C, iar minima nocturnă se va apropia de 0 °C. Cerul va fi mai mult noros, cu condiții de ceață sau nebulozitate joasă în primele ore ale zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar senzația termică va fi ușor mai scăzută decât valorile indicate de termometre, mai ales dimineața și seara.

La Cluj-Napoca, maximele zilei vor atinge 3–4 grade, iar minimele vor coborî spre -3 grade, pe fondul unei vremi reci, dar stabile.
În Timișoara, temperaturile vor fi mai ridicate față de restul țării, cu maxime de 6–7 grade și minime de 1–2 grade, sub un cer predominant noros.
La Constanța, influența Mării Negre va menține valori mai blânde. Maximele vor ajunge la 7–8 grade, iar minimele se vor situa în jurul 2–3 grade.
În Iași, vremea va fi rece, cu maxime de 3–4 grade și minime de -2, -1 grad, cerul fiind variabil.

Ziua de 18 decembrie 2025 va aduce în România frig persistent, dar fără fenomene meteo extreme. Temperaturile vor rămâne scăzute în cea mai mare parte a țării, cu valori ușor mai ridicate în vest și sud-est. Diminețile și serile vor fi reci, iar înghețul nocturn va fi prezent în multe regiuni. Hainele groase rămân necesare, în special la începutul și la finalul zilei.

