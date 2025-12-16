Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările

Vremea aduce surprize neplăcute în prag de sărbători. Deși finalul lunii decembrie ar trebui să însemne liniște și atmosferă de iarnă, prognoza meteo anunță un fenomen rar și periculos în România, chiar înainte de Crăciun, cu efecte directe asupra Capitalei.

Prognoza meteo din următoarea perioadă indică apariția unui fenomen rar pentru această perioadă în București. Meteorologii Accuweathe avertizează cetățenii despre ploaia înghețată care va avea loc în a ziua zi de Crăciun.

Conform estimărilor, pe 26 decembrie, în Capitală sunt așteptate precipitații care vor îngheța la contactul cu solul, în condițiile unor temperaturi negative, de aproximativ -2°C. În acea zi, este recomandat să se limiteze ieșirile pe stradă pentru propria siguranță.

Acest tip de ploaie cu gheață poate transforma rapid carosabilul și trotuarele în suprafețe extrem de alunecoase, crescând riscul de accidente. Specialiștii atrag atenția că fenomenul este neobișnuit și poate crea probleme serioase de circulație, mai ales într-o perioadă cu trafic intens, când sunt sărbătorile.

Cum va fi vremea în România de Crăciun

Prognozele meteo disponibile în acest moment indică faptul că perioada din jurul Crăciunului va aduce schimbări importante în evoluția vremii, cea mai evidentă fiind scăderea temperaturilor. După un început de săptămână neobișnuit de cald pentru finalul lunii decembrie, cu maxime care ar putea ajunge local la 10 grade Celsius, valorile termice sunt așteptate să intre pe un trend descendent.

Răcirea se va face simțită treptat și ar putea continua inclusiv în intervalul dintre Crăciun și Anul Nou, când temperaturile ar urma să coboare sub mediile normale ale perioadei. Există semnale că acest regim mai rece ar putea persista și în primele zile ale noului an, marcând o schimbare clară față de vremea blândă din ultima perioadă.

Odată cu scăderea temperaturilor, cresc șansele apariției precipitațiilor, care ar putea lua, în mare parte, forma ninsorii. Fenomenul nu va fi limitat doar la zonele montane, ci ar putea apărea și în regiunile joase, în special în sudul și vestul țării.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo pentru marți, 16 decembrie 2025. Temperaturi neobișnuite, cu o săptămână înainte de Crăciun

9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate