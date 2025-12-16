Alertă în showbiz! Ce a pățit Vlăduța Lupău la un concert? A dat ”alarma” pe internet

Vlăduța Lupău a avut paarte de o întâmplare neplăcută în timpul unui concert la Cluj. Cineva i-a luat geanta artistei chiar din propria cabină, așa că ea s-a decis să vorbească despre acest lucru pentru a o recupera. Toate detaliile în articol.

Concertul de la Cluj trebuia să fie un moment magic și de neuitat pentru artistă. Vlăduța Lupău s-a pregătit intens pentru acest show și de-abia aștepta să își întâlnească fanii, dar seara s-a terminat așa cum nimeni nu și-ar fi imaginat. Ce-i drept, cântăreața sigur nu va uita acest moment, dar nu dintr-un motiv pozitiv.

Ce a pățit Vlăduța Lupău la un concert?

După ce și-a bucurat fanii cu prestația ei, Vlăduța Lupău s-a întors în cabină și a realizat că geanta ei în care se afla o sumă foarte mare de bani a dispărut chiar din propria ei cabină. Artista a menționat faptul că avea mulți bani asupra ei, pentru că trebuia să facă niște plăți.

Totuși, ea i-a oferit o șansă persoanei care a luat-o și a spus că dacă o aduce înapoi nu va dezvălui nimic. Mai mult, ea a zis că vrea să creadă că acest incident s-a petrecut din greșeală, pentru că acea persoană ar fi încurcat geanta, nu pentru că ar fi vrut să o fure.

„Adu înapoi geanta mea, care sper că din greșeală a ajuns la tine 🙂 și n-ai furat-o din cabina mea!”.

Artista a menționat că geanta poate fi localizată pentru că avea un dispozitiv AirTag în ea care îi permite să îi urmărească locația.

Vlăduța Lupău nu a mai făcut niciun update al poveștii din acel moment, astfel că nu știm încă dacă și-a primit geanta sau nu. Cu toate astea, cu siguranță va vorbi curând despre acest aspect, pentru că ea își ține mereu fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața ei.

CITEȘTE ȘI:

Toate femeile o vor invidia! Ce „avere” deține Vlăduța Lupău la ea acasă

Ce a făcut Vlăduța Lupău în timp ce fratele ei, Bogdan Lupău, era plasat sub control judiciar. La cine s-a dus artista