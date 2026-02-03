Ce dietă are Marina Dina, eliminată de la Survivor 2026, și cum își menține posteriorul tonifiat: „E într-adevăr un stil de viață!”

Marina Dina a atras atenția la Survivor România. La vârsta de 39 de ani, aceasta este într-o formă de zile mari. Silueta bine definită și posteriorul tonifiat nu au fost trecute cu vederea, iar mulți sunt cei care vor să îi afle secretele. Ce dietă are Marina Dina?

În urmă cu ani de zile, Marina Dina a făcut o schimbare radicală. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor, îndreptându-și atenția către un alt domeniu. Acum este instructor de yoga și pilates, iar sportul a devenit o parte importantă din viața sa.

Ce dietă are Marina Dina? Cum își menține posteriorul tonifiat

La vârsta de 39 de ani, Marina Dina este într-o formă de zile mari. Faimoasa de la Survivor are un stil de viață activ, iar mișcarea fizică joacă un rol important pentru ea. Merge la sală de cinci ori pe săptămână și are grijă să lucreze tot, în special fesierul.

Pe lângă mișcarea fizică, aceasta nu uită nici de dietă. Alimentația joacă un rol esențial în menținerea unei siluete suple, iar Marina Dina știe foarte bine acest lucru. Așa că are grijă la ce mănâncă și a optat pentru o dietă proteică.

„Cred că antrenamentul e cea mai importantă parte din ziua mea. În general merg la sală de 5 ori pe săptămână. Am grjă și la alimentație, fac și mult sport, mai fac și tratamente corporale, din păcate după o vârstă avem nevoie. Eu fac yoga, fitness, pilates. Lucrez pentru toate părțile, dar mie îmi place să lucrez în mod special fesierul. Eu nu aș putea fără sport. Fac sport dintotdeauna, cred că de la 20 de ani am început, și diversific, îmi dă o stare foarte bună. Am nevoie pentru psihicul meu, pentru starea pe care mi-o dă, pentru felul în care arăt. Alimentația e mai importantă decât mișcarea. În general îmi pregătesc eu mesele, e o alimentație proteică. Nu obișnuiesc să țin post. Eu nu am mâncat o perioadă foarte lungă de timp carne, aproape 4 ani, dar acum am revenit pentru că nu reușeam să țin din alimentație cu proteină vegetală și atunci nu mă simțeam foarte bine”, declara Marina Dina, în urmă cu ceva timp.

Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1

Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: „Ne…”

Foto: Instagram