Acasă » Știri » 6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather

6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Anca Chihaie 03/02/2026 | 07:41
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine prăpădul, potrivit meteorologilor Accuweather

Un nou episod sever de iarnă se conturează pentru Capitală la jumătatea lunii februarie, potrivit prognozelor meteo actualizate. Datele furnizate de platforma AccuWeather indică o perioadă de șase zile consecutive de ninsori, interval care ar putea aduce dificultăți majore în trafic, probleme pentru pietoni și o presiune crescută asupra serviciilor de deszăpezire din București.

Conform estimărilor, intervalul critic este cuprins între 15 și 20 februarie, când precipitațiile sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată se vor succeda fără pauză. Această perioadă este evidențiată în prognoza lunară ca fiind una cu instabilitate accentuată și temperaturi apropiate de pragul de îngheț, un context favorabil acumulărilor de zăpadă și formării poleiului.

6 zile de ninsori fără oprire în București

Ziua de 16 februarie apare ca punctul central al episodului de iarnă severă. Prognoza arată ninsori consistente, cu temperaturi maxime de aproximativ 3 grade Celsius și minime în jurul valorii de 1 grad, ceea ce sugerează o ninsoare umedă, greu de gestionat, care se poate depune rapid pe carosabil. În zilele următoare, fenomenele meteo se mențin, cu alternanțe de ninsoare și lapoviță, amplificând riscul de gheață și vizibilitate redusă.

Primele zile ale lunii februarie aduc temperaturi foarte scăzute în Capitală. Minimele coboară până la -10 grade Celsius, iar ninsorile izolate sunt însoțite de cer predominant noros. După acest debut geros, vremea intră într-o ușoară încălzire temporară. În intervalul 9–11 februarie, valorile termice maxime pot ajunge chiar și la 13 grade Celsius, o anomalie specifică iernilor din ultimii ani.

Între 15 și 20 februarie, Bucureștiul intră într-o perioadă cu precipitații zilnice. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 8 grade Celsius, iar minimele se vor menține constant în jurul valorii de 0–2 grade. Acest regim termic favorizează transformarea rapidă a zăpezii în lapoviță și apoi în gheață, mai ales în cursul nopții și dimineața devreme.

Persistența precipitațiilor pe parcursul a aproape o săptămână ridică riscul acumulărilor succesive de zăpadă murdară, înghețată, greu de îndepărtat. În astfel de condiții, chiar și o cantitate moderată de ninsoare poate avea efecte semnificative asupra circulației urbane.

După data de 21 februarie, prognoza indică o stabilizare treptată a vremii. Precipitațiile se reduc considerabil, iar temperaturile rămân relativ constante, cu maxime de 8–10 grade Celsius și minime pozitive. Cerul va fi predominant noros, cu unele intervale însorite spre finalul lunii.

CITEȘTE ȘI: Alerte în lanț, emise de ANM! Urmează trei zile cu fenomene meteo extreme

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara, de fapt, în București și în celelalte orașe din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Surpriza sezonului la Desafio. Cine va fi eliminat diseară + amalgamul de consecințe
Știri
Surpriza sezonului la Desafio. Cine va fi eliminat diseară + amalgamul de consecințe
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Știri
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se…
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
Mediafax
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani....
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns...
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Mediafax
Vine căldura! Zăpada nu va ține: Când se încălzește vremea în toată România
Parteneri
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
Digi 24
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este...
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au...
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
go4it.ro
Femeia „fără liceu” care dă afară 16.000 de oameni de la Amazon, inclusiv în România
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Go4Games
Cum va arăta următorul joc al popularei serii World of Tanks
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați
Gandul.ro
Schimbări majore în grila Antena3 CNN! Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Surpriza sezonului la Desafio. Cine va fi eliminat diseară + amalgamul de consecințe
Surpriza sezonului la Desafio. Cine va fi eliminat diseară + amalgamul de consecințe
Cel mai tare test psihologic | Alege un copac! Răspunsul îți va dezvălui cel mai mare talent
Cel mai tare test psihologic | Alege un copac! Răspunsul îți va dezvălui cel mai mare talent
Noua iubită WOW a lui Cole Palmer! Starul lui Chelsea trăiește o poveste intensă în afara terenului, ...
Noua iubită WOW a lui Cole Palmer! Starul lui Chelsea trăiește o poveste intensă în afara terenului, după despărțirea care i-a lăsat cu gura căscată pe fani
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta ...
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Plicurile cu silica gel pot fi extrem de folositoare. De ce nu trebuie să le arunci
Plicurile cu silica gel pot fi extrem de folositoare. De ce nu trebuie să le arunci
Cele 3 zodii care vor avea parte de câștiguri financiare neașteptate în luna februarie 2026
Cele 3 zodii care vor avea parte de câștiguri financiare neașteptate în luna februarie 2026
Vezi toate știrile
×