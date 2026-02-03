6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather

Un nou episod sever de iarnă se conturează pentru Capitală la jumătatea lunii februarie, potrivit prognozelor meteo actualizate. Datele furnizate de platforma AccuWeather indică o perioadă de șase zile consecutive de ninsori, interval care ar putea aduce dificultăți majore în trafic, probleme pentru pietoni și o presiune crescută asupra serviciilor de deszăpezire din București.

Conform estimărilor, intervalul critic este cuprins între 15 și 20 februarie, când precipitațiile sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie înghețată se vor succeda fără pauză. Această perioadă este evidențiată în prognoza lunară ca fiind una cu instabilitate accentuată și temperaturi apropiate de pragul de îngheț, un context favorabil acumulărilor de zăpadă și formării poleiului.

6 zile de ninsori fără oprire în București

Ziua de 16 februarie apare ca punctul central al episodului de iarnă severă. Prognoza arată ninsori consistente, cu temperaturi maxime de aproximativ 3 grade Celsius și minime în jurul valorii de 1 grad, ceea ce sugerează o ninsoare umedă, greu de gestionat, care se poate depune rapid pe carosabil. În zilele următoare, fenomenele meteo se mențin, cu alternanțe de ninsoare și lapoviță, amplificând riscul de gheață și vizibilitate redusă.

Primele zile ale lunii februarie aduc temperaturi foarte scăzute în Capitală. Minimele coboară până la -10 grade Celsius, iar ninsorile izolate sunt însoțite de cer predominant noros. După acest debut geros, vremea intră într-o ușoară încălzire temporară. În intervalul 9–11 februarie, valorile termice maxime pot ajunge chiar și la 13 grade Celsius, o anomalie specifică iernilor din ultimii ani.

Între 15 și 20 februarie, Bucureștiul intră într-o perioadă cu precipitații zilnice. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 8 grade Celsius, iar minimele se vor menține constant în jurul valorii de 0–2 grade. Acest regim termic favorizează transformarea rapidă a zăpezii în lapoviță și apoi în gheață, mai ales în cursul nopții și dimineața devreme.

Persistența precipitațiilor pe parcursul a aproape o săptămână ridică riscul acumulărilor succesive de zăpadă murdară, înghețată, greu de îndepărtat. În astfel de condiții, chiar și o cantitate moderată de ninsoare poate avea efecte semnificative asupra circulației urbane.

După data de 21 februarie, prognoza indică o stabilizare treptată a vremii. Precipitațiile se reduc considerabil, iar temperaturile rămân relativ constante, cu maxime de 8–10 grade Celsius și minime pozitive. Cerul va fi predominant noros, cu unele intervale însorite spre finalul lunii.

