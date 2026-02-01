Acasă » Știri » Alerte în lanț, emise de ANM! Urmează trei zile cu fenomene meteo extreme

De: David Ioan 01/02/2026 | 11:06
Meteorologii anunță instalarea unui nou val de vreme severă, care va afecta întreg teritoriul României, cu manifestări mai intense în anumite regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică trei avertizări: o informare generală valabilă la nivel național și două atenționări cod galben pentru zone restrânse.

Deși în estul țării se vor înregistra intervale cu cer senin, temperaturile vor rămâne foarte scăzute, chiar și la orele prânzului, variind de la -10°C în nordul Moldovei până la aproximativ -3°C în București și în alte orașe din sud-est.

Începutul lunii februarie marchează o răcire accentuată a vremii:

„Vorbim de o vreme rece pe parcursul zilelor, pentru că și maximele vor fi în coborâre semnificativă comparativ cu ceea ce am înregistrat în aceste zile. Vorbim de maxime care, mai ales în Moldova, vor coborî până la minus 7–10°C în nordul Moldovei, cu valori ușor pozitive în partea de vest a țării. Însă minimele vor deveni treptat negative”, a declarat Elena Mateescu.

Specialiștii estimează că nopțile și diminețile vor fi marcate de ger persistent, cu temperaturi cuprinse între -10°C și -1°C, iar în zonele depresionare se pot atinge valori de până la -15°C, cel puțin până în jurul datei de 4 februarie.

Potrivit ANM, luna februarie va aduce ninsori și precipitații mixte, în special în regiunile nordice, centrale și estice.

„Cu siguranță vom vorbi de ninsori, dar și de precipitații mixte. Pe măsură ce regimul de temperaturi va coborî, acestea se vor transforma treptat în precipitații sub formă de ninsoare”, a mai precizat Mateescu.

Intervalul de valabilitate al informării generale este 31 ianuarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, iar fenomenele vizate includ ger, intensificări ale vântului, polei, ghețuș și ninsoare viscolită.

Regiunile extracarpatice vor resimți cel mai puternic răcirea vremii. Temperaturile minime vor coborî frecvent între -20°C și -10°C, iar în nordul Moldovei gerul se va menține și pe timpul zilei, cu maxime situate între -16°C și -8°C.

Precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, iar local se va forma polei. Vântul va sufla cu intensificări în est și sud, atingând 40–45 km/h, accentuând senzația de frig. În intervalul duminică seara – luni dimineață, în sud-estul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită.

În Moldova, Dobrogea, Muntenia și estul Transilvaniei, temperaturile vor rămâne mult sub normalul perioadei, cu minime între -16°C și -9°C, iar în nordul Moldovei până la -20°C. ANM precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin mesaje nowcasting.

Pentru București, vremea se va menține foarte rece pe tot parcursul intervalului 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00. Cerul va fi predominant noros, iar seara și noaptea vor fi posibile ninsori care pot depune un strat de 2–4 cm. Vântul va sufla în rafale de 40–50 km/h, determinând viscolirea zăpezii și amplificând frigul. Temperaturile maxime vor ajunge la -2°C, iar minimele vor coborî spre -9°C.

În următoarele zile, Capitala se va afla succesiv sub mesaje de informare și atenționare meteorologică pentru ger, intensificări ale vântului și ninsori viscolite, cu intervale distincte între 1 și 3 februarie, conform comunicărilor ANM.

×