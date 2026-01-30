Vortexul polar revine în România. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat când se întoarce gerul

Debutul lunii februarie aduce o schimbare semnificativă a vremii în România, cu o răcire accentuată resimțită la nivel național. După o perioadă cu temperaturi mai blânde pentru această perioadă a anului, meteorologii anunță intrarea într-un episod de iarnă autentică, caracterizat prin ger, vânt puternic și precipitații.

În estul și nord-estul țării, nopțile vor deveni foarte reci, iar în zonele depresionare temperaturile minime pot coborî până la -15 grade Celsius. În regiunile montane vor predomina ninsorile, în timp ce în zonele joase se vor semnala ploi, lapoviță și ninsoare, existând și risc de formare a poleiului.

Vortexul polar revine în România

Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, scăderea temperaturilor va fi una rapidă, chiar dacă în sud și sud-est se vor mai înregistra temporar valori ușor mai ridicate. Aceasta a precizat că maximele vor deveni negative în multe regiuni, iar în nordul Moldovei pot ajunge la -7 sau chiar -10 grade Celsius.

De asemenea, vântul se va intensifica semnificativ, mai ales în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, cu rafale de 50 până la 65 km/h, accentuând puternic senzația de frig. Din acest motiv, ANM a emis mai multe avertizări de cod galben pentru vânt, precipitații și ger.

Capitala nu va fi ocolită de acest val de aer rece. În București, temperaturile maxime vor deveni negative începând cu 1 februarie, situându-se în jurul valorilor de -3-2 grade Celsius. Cerul va rămâne mai mult noros, iar precipitațiile vor fi mixte, cu alternanțe între ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări de până la 40-45 km/h, amplificând disconfortul termic.

Elena Mateescu a subliniat că vremea va rămâne deosebit de rece cel puțin până la începutul săptămânii viitoare, iar luna februarie debutează sub semnul unei ierni autentice, cu temperaturi scăzute și condiții meteo dificile în mare parte din țară.

Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather