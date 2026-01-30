Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather

Întorsura Buzăului intră din nou în atenția publicului odată cu prognoza pentru luna februarie. Orașul aflat în cea mai rece depresiune locuită din țară se pregătește pentru un episod de iarnă autentică, iar datele Accuweather arată un început de lună care confirmă reputația zonei.

Calendarul meteo analizat indică un februarie dominat de frig, nori grei și precipitații specifice sezonului, iar perioada evidențiată în prognoză explică de ce localitatea este considerată un pol al iernii din România.

Orașul supranumit „Antarctica României”

Întorsura Buzăului este cunoscută pentru temperaturile extrem de scăzute care se înregistrează aproape în fiecare sezon rece. Depresiunea în care este situată favorizează acumularea aerului rece, iar inversiunile termice sunt frecvente.

De-a lungul timpului, localitatea a stabilit recorduri naționale de temperatură, iar locuitorii sunt obișnuiți cu ierni lungi și severe. Totuși, prognoza pentru februarie scoate în evidență un fenomen rar chiar și pentru această zonă: șapte zile consecutive de ninsoare.

Conform datelor Accuweather prezentate în calendarul meteo, intervalul 5–11 februarie este marcat de precipitații continue, în special sub formă de ninsoare și lapoviță.

Primele semne ale episodului apar pe 5 februarie, când sunt anunțate precipitații mixte, urmate de ninsori în 6 februarie și apoi de o alternanță de ninsoare și lapoviță în zilele următoare. Zilele de 8, 10 și 11 februarie sunt dominate de ninsori abundente, iar temperaturile se mențin în jurul valorilor de îngheț, favorizând depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Câte zile ninge la rând

Particularitatea acestui episod constă în continuitatea fenomenelor. În mod obișnuit, chiar și în zonele montane sau depresionare, ninsorile apar în reprize, alternate cu perioade de cer variabil.

La Întorsura Buzăului, însă, prognoza indică o masă de aer rece stabilă, care rămâne blocată deasupra regiunii timp de o săptămână întreagă. Temperaturile maxime din interval se situează între 5 și 9 grade Celsius, în timp ce minimele rămân negative, coborând până la minus 4 sau minus 5 grade, ceea ce menține un contrast termic favorabil ninsorilor continue.

Pentru locuitori, astfel de perioade vin cu provocări specifice. Traficul devine dificil, iar autoritățile trebuie să intervină constant pentru deszăpezire. De asemenea, consumul energetic crește, iar activitățile zilnice sunt influențate de condițiile meteo severe.

În același timp, peisajul hibernal conferă zonei un farmec aparte, atrăgând pasionați de fotografie și iubitori ai iernii autentice, care găsesc în Întorsura Buzăului un loc unic în România.

Restul lunii februarie pare să aducă o ușoară ameliorare a vremii, cu temperaturi mai blânde și precipitații reduse, însă începutul de lună rămâne marcat de acest episod intens de iarnă, care subliniază încă o dată particularitățile climatice ale zonei.

