Acasă » Știri » Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather

Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather

De: David Ioan 30/01/2026 | 07:45
Orașul supranumit Antarctica României. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather
Orașul supranumit "Antarctica României". Câte zile ninge la rând. Foto: Accuweather

Întorsura Buzăului intră din nou în atenția publicului odată cu prognoza pentru luna februarie. Orașul aflat în cea mai rece depresiune locuită din țară se pregătește pentru un episod de iarnă autentică, iar datele Accuweather arată un început de lună care confirmă reputația zonei.

Calendarul meteo analizat indică un februarie dominat de frig, nori grei și precipitații specifice sezonului, iar perioada evidențiată în prognoză explică de ce localitatea este considerată un pol al iernii din România.

Orașul supranumit „Antarctica României”

Întorsura Buzăului este cunoscută pentru temperaturile extrem de scăzute care se înregistrează aproape în fiecare sezon rece. Depresiunea în care este situată favorizează acumularea aerului rece, iar inversiunile termice sunt frecvente.

De-a lungul timpului, localitatea a stabilit recorduri naționale de temperatură, iar locuitorii sunt obișnuiți cu ierni lungi și severe. Totuși, prognoza pentru februarie scoate în evidență un fenomen rar chiar și pentru această zonă: șapte zile consecutive de ninsoare.

Conform datelor Accuweather prezentate în calendarul meteo, intervalul 5–11 februarie este marcat de precipitații continue, în special sub formă de ninsoare și lapoviță.

FOTO: Accuweather

Primele semne ale episodului apar pe 5 februarie, când sunt anunțate precipitații mixte, urmate de ninsori în 6 februarie și apoi de o alternanță de ninsoare și lapoviță în zilele următoare. Zilele de 8, 10 și 11 februarie sunt dominate de ninsori abundente, iar temperaturile se mențin în jurul valorilor de îngheț, favorizând depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Câte zile ninge la rând

Particularitatea acestui episod constă în continuitatea fenomenelor. În mod obișnuit, chiar și în zonele montane sau depresionare, ninsorile apar în reprize, alternate cu perioade de cer variabil.

La Întorsura Buzăului, însă, prognoza indică o masă de aer rece stabilă, care rămâne blocată deasupra regiunii timp de o săptămână întreagă. Temperaturile maxime din interval se situează între 5 și 9 grade Celsius, în timp ce minimele rămân negative, coborând până la minus 4 sau minus 5 grade, ceea ce menține un contrast termic favorabil ninsorilor continue.

Pentru locuitori, astfel de perioade vin cu provocări specifice. Traficul devine dificil, iar autoritățile trebuie să intervină constant pentru deszăpezire. De asemenea, consumul energetic crește, iar activitățile zilnice sunt influențate de condițiile meteo severe.

În același timp, peisajul hibernal conferă zonei un farmec aparte, atrăgând pasionați de fotografie și iubitori ai iernii autentice, care găsesc în Întorsura Buzăului un loc unic în România.

Restul lunii februarie pare să aducă o ușoară ameliorare a vremii, cu temperaturi mai blânde și precipitații reduse, însă începutul de lună rămâne marcat de acest episod intens de iarnă, care subliniază încă o dată particularitățile climatice ale zonei.

CITEŞTE ŞI: ANM anunță un nou val de ninsori de vineri. Temperaturile vor fi negative

Iarnă cruntă în toată România. Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Știri
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Știri
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 ...
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta?”
Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie
Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Pasta Queen ne învață rețeta autentică de Amatriciana: „Mamma mia, câtă istorie într-o farfurie!”
Pasta Queen ne învață rețeta autentică de Amatriciana: „Mamma mia, câtă istorie într-o farfurie!”
Vezi toate știrile
×