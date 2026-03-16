Cele mai spectaculoase apariții ale vedetelor la Oscar 2026. Toți ochii au fost pe ele!

Gala Premiilor Oscar 2026 a fost, ca în fiecare an, o adevărată defilare de modă pe covorul roșu. După luni întregi de gale și apariții spectaculoase, starurile de la Hollywood au ajuns la momentul culminant al sezonului, evenimentul pe care mulți îl numesc „Super Bowl-ul covorului roșu”.

După luni întregi de gale, premiere și covor roșu la Hollywood, Oscarurile au fost momentul în care vedetele au scos artileria grea. De la rochia Schiaparelli purtată de Teyana Taylor la Globurile de Aur, la ținuta albastru electric în care Wunmi Mosaku a strălucit la BAFTA sau rochia Balenciaga purtată de Jessie Buckley la SAG Awards, starurile au pregătit terenul pentru marea gală. Însă la gala Oscar 2026, starurile de la Hollywood au dus spectacolul vestimentar la un alt nivel.

Chanel, Gucci, Dior și Louis Vuitton au dominat covorul roșu de la Oscar 2026

Teyana Taylor

Teyana Taylor a atras toate privirile într-o rochie Chanel alb-negru creată de Matthieu Blazy, pe care a accesorizat-o cu bijuterii Tiffany & Co.. Lookul a fost unul seducător și îndrăzneț, demonstrând că celebra casă Chanel poate fi reinterpretată într-un mod surprinzător de modern.

Demi Moore

Demi Moore a ales o rochie Gucci spectaculoasă, cu pene, semnată de Demna, pe care a combinat-o cu bijuterii Boucheron. Actrița și stilistul ei, Brad Goreski, au urmărit să găsească echilibrul perfect între o apariție îndrăzneață și una care să nu eclipseze evenimentul, iar rezultatul a fost unul memorabil.

Minimalism, glamour și bijuterii spectaculoase

Renate Reinsve

Actrița a mizat pe minimalism și a purtat o rochie roșie perfect croită, fără cusături vizibile sau imperfecțiuni. Ținuta simplă, dar impecabilă, a făcut-o să iasă imediat în evidență.

Rose Byrne

Rose Byrne a impresionat într-o rochie Dior Couture creată de Jonathan Anderson, stilizată de Kate Young și completată cu bijuterii Taffin. Lookul a fost elegant, clasic și extrem de rafinat.

Elle Fanning

Elle Fanning a avut una dintre cele mai elegante apariții ale serii. Actrița a purtat o rochie Givenchy creată de Sarah Burton, completată de un colier Cartier spectaculos, datând din 1903. Deși are deja o carieră impresionantă la Hollywood, Fanning a ajuns la gala din acest an pentru prima dată în postura de nominalizată la Oscar.

Wunmi Mosaku

Una dintre cele mai apreciate apariții din sezonul evenimentelor de covor roșu, Wunmi Mosaku a purtat o rochie Louis Vuitton cu paiete verzi, accesorizată cu bijuterii David Yurman. Ținuta i-a oferit exact acel aer de „movie star” pe care îl merită.

Miyako Bellizzi

Nominalizată pentru costumele filmului Marty Supreme, Miyako Bellizzi a ales o rochie vintage Dior semnată de John Galliano, combinată cu bijuterii Pandora. Lookul a fost stilizat de Mimi Eltemur.

Kate Hudson

Kate Hudson a strălucit într-o rochie Armani Privé, pe care a completat-o cu bijuterii Garatti. Actrița fusese văzută la prezentarea Armani Privé din ianuarie, iar apariția ei de la Oscaruri a confirmat alegerea inspirată.

Aparițiile care au atras toate privirile la Oscar 2026

Pedro Pascal

Deși nu a fost nominalizat, Pedro Pascal a fost considerat de mulți cel mai bine îmbrăcat bărbat al serii. Actorul a purtat un costum Chanel realizat la comandă de Matthieu Blazy, completat de un ceas și o pereche de ochelari Chanel, un lucru surprinzător, având în vedere că brandul nu produce în mod obișnuit haine masculine.

Jessie Buckley

Jessie Buckley a ales o rochie Chanel clasică, stilizată de Danielle Goldberg. Inspirația pentru look a fost celebra Grace Kelly, iar rezultatul a fost o apariție elegantă și rafinată.

Nicole Kidman

Nicole Kidman a demonstrat încă o dată de ce este considerată o adevărată divă a Hollywoodului. Actrița a purtat o rochie Chanel cu pene, completată de bijuterii Chanel și un ceas Omega. Penele s-au dovedit a fi unul dintre trendurile serii.

Kylie Jenner

Kylie Jenner a ales o rochie Schiaparelli strălucitoare, creată special de Daniel Roseberry, care i-a pus în valoare silueta. Vedeta l-a însoțit pe Timothée Chalamet, îmbrăcat într-un costum Givenchy semnat de Sarah Burton.

Paul Mescal și Gracie Abrams

Paul Mescal și Gracie Abrams au făcut din nou echipă pe lista celor mai bine îmbrăcate vedete. Mescal a purtat un costum Celine reinterpretat, cu sacou tip cardigan, iar Abrams a optat pentru un costum Chanel în două piese, completat de bijuterii Chanel.

VEZI ȘI: Premiile Oscar 2026: Cine sunt marii câștigători ai serii. Un scurtmetraj al unei cineaste româno-americane, printre laureați