Premiile Oscar 2026: Cine sunt marii câștigători ai serii. Un scurtmetraj al unei cineaste româno-americane, printre laureați

Premiile Oscar 2026 au fost acordate duminică, 15 martie, la Los Angeles, iar gala a fost una plină de surprize. „One Battle After Another” a câștigat premiul pentru cel mai bun film la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academy Awards, filmul obținând în total șase distincții.

Jessie Buckley a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru filmul „Hamnet”, devenind prima actriță irlandeză care a obținut acest premiu. Autumn Durald Arkapaw este prima femeie care câștigă premiul Oscar pentru cea mai bună imagine, iar Michael B. Jordan câștigă premiul pentru cel mai bun actor, amândoi pentru filmul „Sinners”, scrie BBC.

„The Singers” și „Two People Exchanging Saliva” câștigă la egalitate premiul pentru cel mai bun scurtmetraj live action, pentru a șasea oară în istoria de aproape un secol a ceremoniei.

Cassandra Kulukundis a primit primul premiu Oscar pentru cea mai bună distribuție pentru „One Battle After Another”, iar „Avatar: Fire and Ash” a primit premiul pentru cele mai bune efecte vizuale.

Marii câștigători la Premiile Oscar 2026

„One Battle After Another” a fost marele câștigător al premiilor Oscar din acest an, conducând clasamentul cu șase premii. Acesta devine al 42-lea film din istoria premiilor Oscar care a obținut cel puțin șase statuete.

„Sinners” a câștigat patru premii în acest an, iar „Frankenstein” a câștigat trei. „One Battle After Another” a dominat gala cu un total de șase premii, fiind recompensat și pentru scenariu adaptat, montaj, cel mai bun actor în rol secundar (Sean Penn) și pentru noua categorie dedicată distribuției.

La categoriile secundare, Academia a premiat experiența și carierele consacrate:

Sean Penn a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „One Battle After Another”,

Amy Madigan a obținut Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din thrillerul „Weapons”, la peste patru decenii după prima sa nominalizare.

Cineasta de origine română Natalie Musteață a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live-action, pentru „Two People Exchanging Saliva”, la egalitate cu „The Singers”. Musteață și-a construit cariera în Statele Unite după ce s-a născut în România. Ea trăiește și lucrează astăzi la New York. Înainte de a face film, Musteață a fost cercetătoare și curatoare de artă contemporană.

Lista câștigătorilor

Printre laureații de duminică se numără:

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn, „One Battle After Another”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan, „Weapons”

Cel mai bun scenariu original: Ryan Coogler, „Sinners”

Cel mai bun scenariu adaptat: Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”

Cel mai bun lungmetraj de animație: „Kpop Demon Hunters”

Cel mai bun scurtmetraj de animație: „The Girl Who Cried Pearls”

Cele mai bune costume: Kate Hawley, „Frankenstein”

Cel mai bun machiaj și coafură: Mike Hill, Jordan Samuel și Cliona Furey, „Frankenstein”

Cea mai bună distribuție: Cassandra Kulukundis, „One Battle After Another”

Cel mai bun scurtmetraj live action (ex aequo): „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”

