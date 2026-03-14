Cele mai mari surprize și omisiuni de pe lista nominalizărilor la Premiile Oscar 2026

Anunțul nominalizărilor pentru cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a adus, ca în fiecare an, atât confirmări ale favoriților sezonului, cât și câteva decizii neașteptate ale membrilor Academiei.

Deși, ca în anii anteriori, existau nume la care publicul se aștepta să fie pe lista nominalizărilor, și ediția de anul acesta a demonstrat că preferințele Academiei pot produce surprize majore. În timp ce producții precum Sinners au adunat un număr impresionant de nominalizări, alte titluri sau nume mari au lipsit complet de pe listă, iar alte nume, unele neașteptate, se numără printre nominalizări.

În timp ce Sinners a doborât un record după ce a obținut 16 nominalizări, Wicked: For Good a fost exclus complet din cursă, scrie PEOPLE.

Ariana Grande și Cynthia Erivo, printre numele care lipsesc de pe lista nominalizărilor la Premiile Oscar 2026

Ariana Grande și Cynthia Erivo, colege de platou în „Wicked: For Good”, nu au fost incluse în nominalizările la Oscar din 2026 pentru cea mai bună actriță în rol secundar și cea mai bună actriță. Ambele au fost nominalizate anul trecut pentru performanțele lor din „Wicked”. Neincluderea lui Grande a fost cu atât mai șocantă, având în vedere că a fost nominalizată la majoritatea premiilor precedente din acest sezon. Și continuarea a fost complet exclusă din cursă, în ciuda faptului că primul film „Wicked” a obținut 10 nominalizări în 2025.

Un alt moment neașteptat a fost includerea filmului F1 în categoria principală. Filmele inspirate din sport sau cele cu buget mare ajung mai rar în competiția pentru cel mai bun film, iar nominalizarea acestui proiect a surprins o parte a criticilor.

Filmul „The Smashing Machine” al lui Benny Safdie era așteptat să aibă succes în acest sezon de premii, dar filmul biografic despre luptele MMA, cu Dwayne Johnson și Emily Blunt, a avut o performanță dezamăgitoare la box office, dar a avut parte și de o lipsă evidentă de nominalizări. Performanțele aclamate de critici ale ambilor actori au fost nominalizate la Premiile Globul de Aur din acest an, dar niciunul nu a fost recunoscut de Academie.

Un alt nume sonor absent este cel al lui George Clooney, actor și regizor care a fost adesea prezent în sezonul premiilor. Lipsa sa din lista nominalizărilor a fost interpretată de unii comentatori drept o dovadă a schimbării gusturilor Academiei.

Nominalizarea lui Wagner Moura

Actorul brazilian Wagner Moura a fost nominalizat pentru rolul din The Secret Agent, o producție care nu era considerată printre favoritele principale ale sezonului.

Nominalizarea sa reflectă deschiderea Academiei către producții internaționale și interpretări apreciate în festivaluri. De asemenea, Nominalizarea lui Ethan Hawke pentru rolul din Blue Moon a fost văzută de unii analiști drept o surpriză într-o categorie extrem de competitivă, dominată de nume foarte puternice.

În categoria actorilor nominalizați se remarcă și prezența unor vedete mai tinere, precum Timothée Chalamet pentru rolul din Marty Supreme, semn că Academia continuă să acorde atenție noii generații de staruri.

Decernarea premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie, ceremonia fiind prezentată pentru a doua oară de comediantul american Conan O’Brien. Evenimentul va începe la ora locală 19:00, luni, 16 martie, ora 02:00, ora României.

