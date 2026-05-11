Acasă » Știri » Motivul pentru care Andreea Antonescu a absentat de la nunta Andreei Bălan. Cum le-a ”distrus” Antena 1 relația

Motivul pentru care Andreea Antonescu a absentat de la nunta Andreei Bălan. Cum le-a ”distrus” Antena 1 relația

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 10:33
Motivul pentru care Andreea Antonescu a absentat de la nunta Andreei Bălan. Cum le-a ”distrus” Antena 1 relația
Andreea Bălan și Andreea Antonescu / Foto: Captură Video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Nunta artistei Andreea Bălan (41 de ani) cu Victor Cornea (32 de ani) a ieșit ca în filmele de la Hollywood, dar mulți fani s-au întrebat de ce a lipsit fosta membră a trupei Andre, Andreea Antonescu, (43 de ani) de la marele eveniment.

Andreea Bălan a invitat la a doua nuntă din viața ei peste 250 de persoane, dar nu și pe tatăl ei, Săndel Bălan, și fosta colegă de trupă Andreea Antonescu. Se pare că n-au reușit să încheie securea războiului nici până în ziua de azi.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Andreea Bălan și Andreea Antonescu

Nu mai este un secret că relația dintre cele două foste membre ale trupei Andre s-a destrămat după participarea lor la America Express, dar fanii se așteptau ca aceasta să își facă apariția la nunta blondinei cu Victor Cornea.

Printre invitați s-au numărat nume grele din showbiz-ul românesc, printre care și Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Andre Bănică, Luis Gabriel și Lora.

Andreea Antonescu a povestit că au fost tensiuni între ea și Andreea Bălan încă de la formarea trupei Andre, dar că adevărata răceală s-a produs după America Express.

„Era o concurență. Publicul era destul de bine împărțit. Erau oamenii care real mă iubeau pe mine și oamenii care real o iubeau pe ea. Eram copii și ne certam din nimicuri. ‘De ce ți-ai pus rujul ca al meu? Eu voiam să-mi fac ținuta bleu, de ce ți-ai făcut-o tu?” Cred că așa e între fete la vârsta respectivă”, a povestit Antonescu.

Nu mai e cale de întoarcere

Cele două au rupt și colaborarea muzicală după emisiunea America Express. Andreea Bălan a spus că în show-ul de la Antena 1 i s-au redeschis niște traume și că a decis că este momentul să renunțe definitiv la trupa Andre și la prietenia cu Andreea Antonescu.

„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este.

Mă concentrez pe mine și pe cariera mea. (…) A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul.

Acolo, și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a precizat artista.

Andreea Antonescu n-a fost prezentă nici la concertul aniversar al Andreei Bălan de Sala Palatului din 2024. Artista a decis să cânte melodiile trupe Andre singură și să nu o cheme pe cea cu care a făcut „echipă” încă din tinerețe.

Andreea Antonescu s-a mutat în SUA

În 2025, Andreea Antonescu s-a mutat în SUA cu fiicele sale Sienna, 14 ani, și Venice, 3 ani. Artista a spus că acestea s-au acomodat foarte bine și că încearcă să se bucure de fiecare moment împreună.

Andreea Antonecu
Andreea Antonecu. Sursa foto Social media

„Venice s-a acomodat uimitor, iar Sienna este un copil înțelegător, care se bucură pentru fiecare moment frumos al surorii sale. Eu sunt bine. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!”, a spus artista pentru Click.

Probabil că Andreea Bălan s-a gândit și la distanță atunci când a decis să nu o invite pe fosta colegă de trupă la nuntă. Cert este că artista a fost mai fericită ca niciodată în momentul în care a ajuns la altar cu jucătorul Victor Cornea și că a uitat de tensiunile cu Andreea Antonescu.

VEZI ȘI: Valsul mirilor de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Piesa pe care au ales-o are o semnificație aparte

    Ce face Andreea Antonescu în America când nu este pe scenă? Artista a spus totul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Știri
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc…
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat de la Survivor
Știri
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat…
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit...
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Mediafax
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
Click.ro
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. În ce situații a mai făcut același lucru
Digi 24
Trump a trimis avioane spion în apropierea Cubei. În ce situații a mai făcut același...
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a găsit şezlonguri libere pe plaja unui hotel
Digi24
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a...
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar pentru persoane fizice
Promotor.ro
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar...
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Apple înregistrează apelurile fără știrea ta: ce ascunde iOS
go4it.ro
Apple înregistrează apelurile fără știrea ta: ce ascunde iOS
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană. Cum arată clasamentul și care au fost criteriile
Gandul.ro
Orașul din România care a ajuns în topul celor mai bogate regiuni din Uniunea Europeană....
ULTIMA ORĂ
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu pe scena de la Viena și când are loc finala
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce ...
Discursul lui Marian Godină la adresa femeilor a înduioșat internetul. Ce le-a transmis, după ce a fost eliminat de la Survivor
Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are ”pacientul zero”
Hantavirusul a ajuns și în Franța. Ce simptome are ”pacientul zero”
Cum l-a numit Gabi Tamaș pe Cristi Boureanu, după ce a fost eliminat Marian Godină? A folosit un singur ...
Cum l-a numit Gabi Tamaș pe Cristi Boureanu, după ce a fost eliminat Marian Godină? A folosit un singur cuvânt
Vreme scăpată de sub control. Clujul, sub un covor gros de gheață
Vreme scăpată de sub control. Clujul, sub un covor gros de gheață
Zodiile care dau lovitura în dragoste, până pe 30 iunie. Viața lor amoroasă se schimbă radical
Zodiile care dau lovitura în dragoste, până pe 30 iunie. Viața lor amoroasă se schimbă radical
Vezi toate știrile