Motivul pentru care Andreea Antonescu a absentat de la nunta Andreei Bălan. Cum le-a ”distrus” Antena 1 relația

Nunta artistei Andreea Bălan (41 de ani) cu Victor Cornea (32 de ani) a ieșit ca în filmele de la Hollywood, dar mulți fani s-au întrebat de ce a lipsit fosta membră a trupei Andre, Andreea Antonescu, (43 de ani) de la marele eveniment.

Andreea Bălan a invitat la a doua nuntă din viața ei peste 250 de persoane, dar nu și pe tatăl ei, Săndel Bălan, și fosta colegă de trupă Andreea Antonescu. Se pare că n-au reușit să încheie securea războiului nici până în ziua de azi.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Andreea Bălan și Andreea Antonescu

Nu mai este un secret că relația dintre cele două foste membre ale trupei Andre s-a destrămat după participarea lor la America Express, dar fanii se așteptau ca aceasta să își facă apariția la nunta blondinei cu Victor Cornea.

Printre invitați s-au numărat nume grele din showbiz-ul românesc, printre care și Aurelian Temișan, Monica Davidescu, Andre Bănică, Luis Gabriel și Lora.

Andreea Antonescu a povestit că au fost tensiuni între ea și Andreea Bălan încă de la formarea trupei Andre, dar că adevărata răceală s-a produs după America Express.

„Era o concurență. Publicul era destul de bine împărțit. Erau oamenii care real mă iubeau pe mine și oamenii care real o iubeau pe ea. Eram copii și ne certam din nimicuri. ‘De ce ți-ai pus rujul ca al meu? Eu voiam să-mi fac ținuta bleu, de ce ți-ai făcut-o tu?” Cred că așa e între fete la vârsta respectivă”, a povestit Antonescu.

Nu mai e cale de întoarcere

Cele două au rupt și colaborarea muzicală după emisiunea America Express. Andreea Bălan a spus că în show-ul de la Antena 1 i s-au redeschis niște traume și că a decis că este momentul să renunțe definitiv la trupa Andre și la prietenia cu Andreea Antonescu.

„Acolo s-au întâmplat niște lucruri și acolo am rărit-o. Pentru că în America Express mie, personal, mi s-au redeschis niște vechi traume, lucru foarte bun pentru că așa m-a ajutat să le vindec, dar după aceea n-am mai simțit să mai continui cu Andre și în ziua de azi Andre nu mai este. Mă concentrez pe mine și pe cariera mea. (…) A fost ceva karmic de rezolvat și cred că noi am rezolvat karma asta în America Express, când am fost cu adevărat împreună și acolo s-a închis capitolul. Acolo, și eu și ea ne-am vindecat tot ceea ce aveam de vindecat, iar acum suntem foarte bine, dar separat. Adică ne vedem, ne salutăm, dar nu mai mult pentru că fiecare a evoluat emoțional, spiritual, în direcții complet diferite”, a precizat artista.

Andreea Antonescu n-a fost prezentă nici la concertul aniversar al Andreei Bălan de Sala Palatului din 2024. Artista a decis să cânte melodiile trupe Andre singură și să nu o cheme pe cea cu care a făcut „echipă” încă din tinerețe.

Andreea Antonescu s-a mutat în SUA

În 2025, Andreea Antonescu s-a mutat în SUA cu fiicele sale Sienna, 14 ani, și Venice, 3 ani. Artista a spus că acestea s-au acomodat foarte bine și că încearcă să se bucure de fiecare moment împreună.

„Venice s-a acomodat uimitor, iar Sienna este un copil înțelegător, care se bucură pentru fiecare moment frumos al surorii sale. Eu sunt bine. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!”, a spus artista pentru Click.

Probabil că Andreea Bălan s-a gândit și la distanță atunci când a decis să nu o invite pe fosta colegă de trupă la nuntă. Cert este că artista a fost mai fericită ca niciodată în momentul în care a ajuns la altar cu jucătorul Victor Cornea și că a uitat de tensiunile cu Andreea Antonescu.

