Ce face Andreea Antonescu în America când nu este pe scenă? Artista a spus totul

Andreea Antonescu locuiește de ceva timp în America, iar alături de ea sunt și cele două fetițe pe care le are. Aceasta a povestit ce face atunci când nu urcă pe scenă, dar se mândrește cu mezina familiei care pare să îi calce deja pe urme.

Andreea Antonescu este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din țara noastră. Cariera sa este impresionantă, însă cea mai de succes perioadă a fost atunci când forma o trupă cu Andreea Bălan. Anii au trecut, iar ea are două fetițe superbe și inteligente, mai ales că fata cea mare studiază peste Ocean. Din acest motiv, a ales să plece și ea în SUA, alături de fetița cea mică, pentru a fi împreună toate trei. Recent, ea a povestit că este în continuare activă din punct de vedere muzical, dar a explicat ce face atunci când nu îi încântă pe fani.

Ce face Andreea Antonescu când nu cântă

Vedeta a decis să facă o schimbare majoră în viața ei, așa că a plecat peste hotare, mai exact în America. Acolo are grijă de cele două fete pe care le are, Siena, care are 14 ani și studiază și Venice, mezina familiei. Ea își susține copiii, iar asta a fost ce a determinat-o să se mute în State. Deși nu a fost ușor la început, fetița cea mică s-a adaptat de minune. De aceea, artista s-a putut ocupa și de muzică și are adesea concerte. Cu toate acestea, atunci când nu cântă, a povestit că își petrece timpul cu fetele sale.

Când nu am concerte sunt cu fetele, cu programul lor. După ce le iau de la școală și grădiniță ne facem în fiecare zi câte un program, ba Disney, ba Universal Studios, ba la un mall, un loc de joacă sau cumpărături, aici avem de toate, și parcuri suficiente, timp nu prea aveam să stăm, cât ar vrea Venice. Siena e un copil bun și înțelegător și se bucură și ea pentru toată bucuria lui Venice, care trăiește la maxim, a declarat ea.

De asemenea, cântăreața are motive de bucurie. Venice, la doar trei ani, pare să urmeze drumul mamei ei. Andreea a spus că deja cântă și îi place acest lucru.

Au fost un fel de porțile deschise la Sienna la liceu, pentru cei care vroiau să își înscrie copiii acolo. Ea este deja în clasa a 9-a, și au fost majorete, dansatori, toate trupele de dans. Venice trebuia să fie prima, să danseze cu toți, ea trebuia să cânte, să danseze, să facă poze. Așa este peste tot, la fiecare spectacol. Am mai luat-o cu mine. Când terminam eu de cântat lua ea microfonul și începea ea să cânte, tot ce știe ea. Nu lasă microfonul un sfert de oră, e o delicioasă și o drăgălașă! Eu sunt bine, mereu cu fetele. Trăim în prezent și pentru noi, pentru azi! Noi știm că suntem bine!, a mai adăugat Andreea Antonescu.

