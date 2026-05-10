Valsul mirilor de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Piesa pe care au ales-o are o semnificație aparte

De: Emanuela Cristescu 10/05/2026 | 21:34
Andreea Bălan și Victor Cornea. Sursa foto Social media
De la nunta Andreei Bălan (41 de ani) și a lui Victor Cornea (32), nu a lipsit dansul mirilor. Bineînțeles! Cei doi au dansat pe o melodie cântată chiar de artistă și i-au emoționat pe invitați, care au aplaudat până la ultima secundă.

Cântăreața și-a schimbat rochia de mireasă imediat ce a ajuns la restaurant. Pentru petrecere, ea a ales o rochie albă de prințesă, crăpată pe picior. Andreea a renunțat la părul drept și și-a făcut bucle.

Pe ce melodie au dansat Andreea Bălan și Victor Cornea

Primul dans al cuplului a fost pe o melodie de dragoste cântată de Andreea Bălan pentru Victor, cel care i-a arătat că există iubire adevarată. La dansul mirilor, atmosfera a fost completată de zâmbetele celor doi îndrăgostiți, dar și de câteva balerine profesioniste. Invitații au fost foarte emoționați și încântați de momentul Andreei și a lui Victor.

Al doilea dans al cuplului a fost pe melodia lui Rares, „Cel mai fericit om de pe pământ”. Victor Cornea a sărutat-o pe ringul de dans pe Andreea și a făcut cu ea „piruete”, exact cum făcea și partenerul ei de scenă Petrișor.

Apoi, cei doi i-au chemat pe invitați pe ringul de dans să se distreze împreună. Încă de la începutul serii, apropiații cuplului au avut parte de artiști senzațional și de baloane de săpun ca în povești. La nuntă vor încinge atmosfera: 3 Sud Est, Luis Gabriel și Clejanii.

Înainte să ajungă la restaurant, Andreea Bălan a avut parte de un moment foarte emoționant. Victor Cornea i-a făcut cea mai frumoasă declarație de dragoste în văzul tuturor și i-a mulțumit că a apărut în viața lui.

„În primul rând, vreau să mărturisesc că îmi spun în fiecare zi jurămintele față de Andreea și mă bucur foarte, foarte mult că ne-am cunoscut. Este o binecuvântare fiecare zi din viața noastră”, i-a spus Victor Cornea cântăreței.

Andreea Bălan, declarație de dragoste pentru Victor

Jucătorul de tenis a mai declarat că este cea mai importantă și frumoasă zi din viața lui și că nu o va uita niciodată. Și părinții acestuia au fost extrem de emoționați pentru cei doi.

Nici Andreea Bălan nu s-a lăsat mai prejos. Artista a declarat că Victor Cornea este sufletul ei pereche și că a apărut în viața ei când era la pământ și își pierduse speranța. Atât cântăreața, cât și fiicele și mama ei au fost cu zâmbetul pe buze toată ziua.

„Victor, tu ai apărut în viețile noastre când poate nu credeam că există așa o iubire, dar am sperat, cu tot sufletul am sperat. Te-am vizualizat, te-am visat și mi-am dorit foarte mult o iubire așa cum o trăim. Mi-am dorit să te întâlnesc și uite că după trei ani te-am găsit. Cred că am fost suflete pereche în alte vieți și uite că azi continuăm ce am început”, i-a spus Andreea.

