Cabron se împarte între soție și „pofta inimii”. Fosta lui Cristian Boureanu nu a ieșit din ecuație

Știți că, în general, telenovelele se întind pe multe episoade, astfel că: Doamnelor, domnilor, am revenit cu episodul 3 din telenovela momentului – Cabron prins între „mama la copil” și pofta inimii! Să vă facem o scurtă recapitulare: Rapperului, căsătorit de aproape două decenii cu Geanina, alături de care are și un băiat adolescent, i s-au cam aprins călcâiele după nimeni alta decât Cristina Belciu. Așadar, a lăsat deoparte ce trăia cu femeia cu care s-a căsătorit și a decis să trăiască povestea de dragoste cu bruneta în Capitală. Doar că, recent, lucrurile s-au schimbat, din nou! Soția a apărut în peisaj cu „nașa la pachet”. CANCAN.RO vine cu informații bombă!

Între două nu te plouă, iar Cabron pare că vrea cu tot dinadinsul să se ferească de ploaie! După ce artistul a făcut valuri cu povestea de iubire pe care a început-o cu Cristina Belciu, deși în acte este încă un bărbat însurat, acum soția trădată a reapărut în peisaj. Știți că vă dezvăluiam în urmă cu două săptămâni că Geanina ar fi fost extrem de deranjată de faptul că povestea de iubire dintre Cabron și Monica Bellucci de România s-a aflat și a decis să vină la București și să o confrunte pe tânără. După acel episod tensionat, femeia a revenit în Capitală. Iată ce s-a întâmplat!

Soția lui Cabron a reapărut alături de el și cu „nașa Nico la pachet”

Cabron este tată, soț, iubit, dar cel mai important și mai important: artist! Cu toate că este prins într-un triunghi amoros, cântărețul își continuă meserie și, implicit concertele pe care le are. Așadar, în urmă cu câteva zile, la Hard Rock Cafe a susținut un spectacol inedit, unde mai mulți artiști au fost invitați să urce pe scenă. Smiley, Puya, Ștefan Bănică, dar și nașa lui de cununie, Nico, au urcat alături de el într-un super spectacol. Dar, în public era nimeni alta decât: Geanina!

Femeia pare că încearcă din răsputeri să își refacă relația, mai ales după episodul tumultuos Cabron- Cristina Belciu. În plus, bruneta a postat și un mesaj prin care s-a referit la Cabron în termeni de „soțul meu”. Acesta se afla pe scenă alături de artista Nico, nașa de cununie a rapperului si a Geaninei, ocazie cu care soția artistului a transmis un mesaj.

„Nu am cuvinte pentru ce am simțit aseară. Soțul meu și nașa mea au făcut un moment absolut superb. O piesă care mă atinge în suflet, o piesă scrisă acum 23 de ani, odată cu povestea noastră. Vă iubesc enorm și sunt atât de mândră de voi! Ați fost pur si simplu magie”, este mesajul transmis de Geanina.

Ce ne-a mai atras atenția este că Geanina a început să cam semene cu Cristina Belciu. S-a machiat mult mai provocator, alegând un smokey-eyes, machiajul semnătură al fostei lui Boureanu. Coafura seamănă, de asemenea, foarte mult. Și, ca să nu spuneți că suntem cârcotași, vă arătăm pozele una lângă alta pentru referință.

Rapperul nu o lasă pe Cristina Belciu

Și că tot am adus vorba de ea , nu putem să nu ne întrebăm unde era oare Cristina Belciu în tot acest timp?! Să fii dispărut Monica Bellucci de România din peisaj?! Ei bine, nici vorbă! Într-adevăr tânăra nu se afla la evenimentul respectiv, probabil pentru a nu se isca un mare tămbălău, însă nu s-a lăsat. La doar câteva zile de la momentul respectiv, Cristina și rapperul au mers împreună la un concert de-ale lui. Super cunoscut, nu? Sau mai bine să zicem…familiar?!

La doar câteva zile de la concertul din Capitală, Cabron s-a urcat în mașină alături de echipa lui și a plecat spre Blaj, la un alt eveniment. Dar cine să-l fi însoțit de data aceasta?! Ați ghicit, desigur: Cristina Belciu. Cei doi au postat, ca de obicei, din aceleași locuri, hinturi clare că sunt împreună!

Cum le face, cum le-ntoarce și ce explicații dă numai Cabron știe. Cert este că artistul nu pare deloc decis și o cam întoarce…ca la Ploiești (unde stă Geanina) și înapoi la București (unde stă Cristina)! Rămâne de văzut ce se va întâmpla și dacă rapperul își va asuma relația cu Cristina sau nu. Ce să spunem: Grea e viața de artist- ziua vesel, noaptea trist și… taaare indecis!

