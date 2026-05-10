Fostul Roxanei Vașniuc, derapaj la petrecerea finului lui Alex Bodi. Primele declarații ale lui Syda, după ce i-a aplicat o „corecție”

Scandal-monstru la ziua de naștere a finul lui Alex Bodi! Ceea ce trebuia să fie o seară elegantă, cu muzică live, șampanie scumpă și invitați cunoscuți din showbiz, s-a transformat într-un haos total, după ce fostul soț al Roxana Vașniuc, Ionuț Lorin, a fost implicat într-o altercație violentă cu Bogdan Ionescu (Syda). Conflictul a izbucnit complet neașteptat, chiar în timpul momentului artistic susținut de Adrian Minune. Syda a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce s-a întâmplat, de fapt. Avem detalii tari!

Atmosfera era una relaxată, invitații dansau și nimic nu anunța explozia care urma să aibă loc. La petrecere se aflau mai multe nume cunoscute din lumea mondenă, printre care Vica Blochina, Ella Tina, dar și o apariție suprinzătoare. Nimeni alta decât Alexandra Popescu (fostă Anastasescu), care nu pare să sufere prea tare după Bogdan „Motanul” Stancu (VEZI AICI DETALII). Separarea de fostul atacant de la FCSB (după ce el s-a întors la soție) pare că i-a făcut chiar poftă de ieșiri și distracție.

În afară de mai multe fețe cunoscute din showbiz, au fost prezenți și artiști mari, care au întreținut atmosfera, printre care și Adi Minune și Dan Ciotoi. Chiar în momentul în care Minune cânta, scandalul a izbucnit brusc. Fostul soț al Roxanei Vașniuc ar fi agitat spiritele, iar Syda a fost cel care a încercat „să-l calmeze” cu un pumn. Doar că lucrurile au escaladat!

Fostul soț al Roxanei Vașniuc a plecat acasă șifonat

Sursele noastre spun că Ionuț era cel care căuta sămânță de scandal, cu orice preț, fără vreun motiv anume. Iar după ce a primit un pumn de la Bogdan Ionescu, a început „distracția.” Aflat sub influența licorii lui Bachus, care i-a dat suficient curaj, a ripostat, ba chiar la un moment dat a și pus pe mâna pe niște pahare și le-a aruncat în direcția lui Syda, moment în care petrecerea s-a transformat într-un haos general. Din fericire, niciun pahar spart nu a provocat vreo catastrofă, iar Syda a fost doar puțin atins. Nu doar bărbații s-au implicat în conflict, ci și câteva femei care au încercat fie să îi despartă, fie au ajuns prinse în îmbrânceli. Cel care a încercat să calmeze spiritele a fost chiar Alex Bodi, care l-a scos afară pe Ionuț. Iar după ce acesta s-a liniștit, a plecat acasă, șifonat.

Comportamentul lui i-a surprins pe mulți dintre cei care îl cunosc, mai ales că, până recent, era perceput ca fiind mult mai rezervat în aparițiile publice. Se pare că după separarea de Roxana Vașniuc, viața lui s-ar schimbat radical. Tot mai prezent prin petreceri exclusiviste și apariții de noapte, Ionuț pare că traversează o perioadă agitată. Despărțirea dintre el și Roxana Vașniuc a fost confirmată recent, după o relație de aproximativ 14 ani și o familie construită împreună.

Prima reacție a lui Syda, după conflictul de la petrecere

Contactat de CANCAN.RO, Bogdan Ionescu a recunoscut că a existat o altercație, însă nimeni nu știe care a fost motivul pentru care Ionuț Lorin a avut această reacție.

El a avut un moment de rătăcire, eu nu am mai putut să dau de el după, pentru că aș fi vrut să-l întreb ce s-a întâmplat. A avut un moment de rătăcire, nu știa în ce parte să o ia, și-o tot căuta. Probabil băutura nu este pentru toată lumea. Păcat. Dar important e că e toată lumea sănătoasă. El a aruncat și cu pahare în mine, dar nu m-a nimerit, doar m-a șters așa, puțin. Alex l-a scos afară, apoi el a plecat singur, nu știam ce s-a întâmplat. El pare un băiat educat, nu știu ce s-a întâmplat cu el, deodată a avut un moment de rătăcire, s-a pierdut, tot venea acolo. Și noi am trecut divorțuri, dar nu am făcut așa niciodată. Sper că e bine, pentru că nu a mai dat nimeni de el, a declarat Bogdan Ionescu (Syda) pentru CANCAN.RO.

