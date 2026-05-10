Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de Teatrul Național din Cluj-Napoca

Marele actor Ioan Isaiu, care s-a stins din viață la 56 de ani, va fi înmormântat miercuri, 13 mai, în orașul Dej. Fanii îl vor putea duce pe ultimul drum pe unul dintre cei mai apreciați artiști din telenovele.

Ceremonia funerară este programată să înceapă la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime. Trupul neînsuflețit va fi depus pentru cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu încă de marți, 12 mai, între orele 11:00 și 14:00, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, au anunțat reprezentanții Teatrului Național din Cluj-Napoca.

Ce se întâmplă cu înmormântarea lui Ioan Isaiu

De asemenea, miercuri dimineață, între orele 10:00 și 12:00, publicul va putea să își ia rămas bun la Biserica „Sfânta Treime” din Dej, situată pe strada Unirii nr. 1D.

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, au transmis reprezentanții, potrivit unui anunț transmis de Teatrul Național din Cluj-Napoca pe pagina oficială de Facebook.

Dispariția lui Ioan Isaiu a lovit ca un trăsnet lumea artistică. Actorul se afla la București, implicat în filmări și proiecte, când totul s-a schimbat într-o clipă. Un infarct l-a răpus brusc, iar medicii nu au mai putut face nimic.

Pentru cei care îl știau, vestea a fost greu de acceptat. Ioan Isaiu avea multe proiecte și planuri de viitor. Nimeni nu se aștepta la un final atât de brusc.

Și-ar fi presimțit moartea

După tragedie, o postare mai veche a actorului a început să circule intens pe rețelele sociale. Este vorba despre o poezie publicată de el în luna februarie, care acum este privită cu alți ochi, ca și cum ar ascunde o tristețe mai profundă. Cei care au citit poezia au spus că artistul care a făcut istorie în telenovele și-ar fi prevestit moartea.

„Caută-mă

În speranță, în adânc,

Cunoaște-mă

Cum nu mă mai știu.

Șoptește-mi clipa

Care trece cu mine,

Când totul e rece

Și totu-i pustiu”, este poezia postată de actor pe Facebook.

Înainte să moară, actorul a povestit despre una dintre marile sale dureri personale. El a spus că regretă enorm că nu a făcut copii. El visa să devină tătic, dar nu a mai apucat.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Sperăm că Dumnezeu se va uita și la noi și ne va da un suflețel”, spunea Ioan Isaiu.

Actorul care a jucat în telenovele „Vocea Inimii”, „Aniela”, „Îngerașii” și „Iubire și onoare” a lăsat în urmă nu doar roluri, ci și emoție, sensibilitate și o amprentă greu de șters. Colegii de breaslă au spus că nu pot să accepte ideea că un artist atât de talentat ca Ioan Isaiu a murit.

