Tradiția pe care Simona Trașcă nu o va respecta la nunta ei cu Marian Buzilă: „Nu vreau să mi se facă rău”

O vedetă de la noi numără zilele până când va spune cel mai frumos Da din viața ei. După ce anul trecut s-a logodit cu iubitul ei cântăreț, acum cei doi se pregătesc de marele eveniment. Cununia civilă va avea loc în câteva zile, iar nunta în mai puțin de o lună. Nașii sunt aleși, rochiile sunt aproape gata, locația este pregătită pentru cei 250 de invitați, doar un aspect îi întristează ziua cea mare. Fiul vedetei s-ar putea să nu fie prezent la nuntă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și a aflat toate detaliile.

Simona Trașcă a trecut prin multe dezamăgiri de-a lungul vieții, dar soarele a răsărit și pe strada ei, atunci când ea și logodnicul ei, Marian Buzilă, s-au cunoscut. Un like pe Instagram a fost primul pas, iar de acolo lucrurile au evoluat frumos către o relație asumată și matură, o logodnă, care a avut loc anul trecut, și acum se îndreaptă către nuntă. Cei doi vor deveni soț și soție în doar câteva zile, iar emoțiile sunt la cote maxime pentru fosta asistentă tv. Simona ne-a dezvăluit cum va arăta marea zi pentru ea.

Simona Trașcă, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nunta cu Marian Buzilă

Simona Trașcă va deveni doamna Buzilă în doar câteva zile, iar emoțiile au început deja pentru ea. Fosta asistentă tv face ultimele pregătiri pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei și recunoaște că trăiește fiecare clipă cu sufletul la gură. Nașii cuplului vor fi Mara Bănică și soțul ei, Bogdan, cei care le-au fost alături de la începutul relației lor.

„Pe 14 mai e cununia civilă, iar pe 7 iunie e nunta cu toată lumea. O să avem 200 de invitați la nuntă. Rochiile mi le-am ales, o să merg pe 16, după cununie, la probă pentru ceremonia religioasă și pentru petrecere”, a spus Simona.

Simona Trașcă spune că își dorește o nuntă modernă, fără tradiții care să transforme petrecerea într-un maraton pentru miri și invitați. Blondina vrea distracție, dans și atmosferă relaxată și, în niciun caz, nu va pleca nicio clipă de la propriul eveniment.

„Nu o să avem tradiții, doar mirele o să mă fure pe mine. Tradiția asta cu furatul miresei mi se pare o cretinitinitate. Acela este momentul în care se fâsâie nunta, e o mare prostie asta. Nu voi avea domnișoare de onoare, stau eu să le îmbrac pe toate la fel, mi se pare aiurea. Să vină fetele cum vor ele, să fie sexy, să se simtă bine. O să am prietene care o să mă mai ajute, dar nu o să le pun eu să se îmbrace la fel. Fetele vor să ne distrăm, să dansăm, nu să stăm stresați”, a spus Simona Trașcă pentru CANCAN.RO.

Simona a luat o decizie total neașteptată pentru decorul nunții. Din cauza alergiilor, vedeta a renunțat complet la florile naturale și a ales variante artificiale, despre care spune că sunt mai potrivite pentru stilul evenimentului său. În ceea ce privește buchetul miresei, aceasta este una dintre puținele tradiții pe care Simona le va respecta.

„O să arunc buchetul miresei. La nuntă nu o să am flori naturale pentru că am alergii și oricum nu aș fi vrut pentru că nu mi se pare normal să arunc atâtea flori. Eu iubesc florile, îmi plac cele la ghiveci, nu vreau să tai florile. Sunt flori artificiale care sunt superbe și nu vreau nici fum și alte baloane că risc să mi se facă rău de la ele”, a dezvăluit ea.

Blondina nu respectă tradițiile: „Multă lume a încercat să-mi spună lucrurile astea”

De atmosfera de la petrecere se vor ocupa mai mulți artiști consacrați, dar și un DJ, dar surpriza serii va veni chiar din partea mirelui. Marian Buzilă va urca pe scenă și îi va dedica soției sale câteva melodii, chiar dacă, potrivit superstițiilor, se spune că mirii nu ar trebui să cânte la propriul eveniment.

„Am DJ, Răzvan de la Pitești, Elis Armeanca și mai am pe început câteva persoane care îmi cântă. Iubi nu scapă să îmi cânte câteva melodii, până la urmă a acceptat pentru că nu se poate pune cu mireasa. Melodiile cântate de el îmi trezesc emoții și așa mi-a atras atenția. L-am văzut într-un reel pe Instagram și am zis: Doamne, dar frumos cântă bărbatul acesta. I-am dat like, ceea ce eu nu fac de obicei, și uite așa ne-am dat follow și uite-ne aici. Era o tradiție ca mirii să nu cânte că se despart, dar cei care nu au cântat și s-au despărțit, de ce s-au despărțit?! Mi se par niște cretinități inventate și nu am de ce să țin cont de ele. Când îți dă Dumnezeu, o să țină căsnicia. Nu contează că fac nuntă în mai, chiar nu au sens lucrurile astea. Sunt sigur oameni care s-au căsătorit în mai și au fost împreună până la adânci bătrâneți și alții poate care au ținut toate tradițiile și s-au despărțit. Multe persoane au încercat să-mi spună lucrurile astea, dar eu nu țin cont de ele”, a dezvăluit ea pentru CANCAN.RO.

Fiul vedetei, marele absent de la nuntă?! „I-am zis să nu se streseze” Loredana Chivu va fi prezentă

Chiar dacă pentru Simona Trașcă ziua nunții este unul dintre cele mai importante momente din viață, există și o umbră de tensiune în privința marii zile: fiul ei, Fadi, în vârstă de 28 de ani, este stabilit în Canada și ar putea să lipsească de la eveniment. Tânărul este inginer și și-a schimbat recent locul de muncă, ceea ce îi complică programul și îi scad șansele de a ajunge în România.

„Nu știu sigur dacă va veni la nuntă băiatul meu. El vrea să vină, dar i-am zis să nu se streseze. Și-a schimbat locul de muncă și este mai dificil, plus drumul și să-și ia concediu acum e mai greu. I-am zis să nu-și facă griji că noi oricum vrem să mergem în Canada la el în toamnă- iarnă. El vrea să vină, dar nu e cu presa, voia să vină pentru mine”, a spus Simona Trașcă pentru CANCAN.RO.

Simona spune că băiatul ei este foarte apropiat de ea și chiar i-a oferit „verdictul final” în privința relației cu Marian Buzilă. Tânărul nu doar că i-a dat binecuvântarea, dar Fadi ar fi fost printre primii care au intuit că mama lui și Marian vor ajunge să se căsătorească.

„Pentru mine cel mai important este că mi-a dat binecuvântarea lui. În alte relații din trecut nu mi-a dat-o, nu s-a băgat, dar nu considera el că foștii mei erau potriviți pentru mine. După ce a murit tatăl lui, nu a mai plăcut pe nimeni. În schimb, după ce l-a cunoscut pe Marian mi-a zis că pot să fac și copil cu el că este ce trebuie. Îniante îmi spunea mereu să nu fac alt copil, așa mă ruga. Anul trecut, după ce l-a cunoscut și au ieșit de câteva ori, mi-a zis că pot să fac copil cu Marian și mi-a mai zis un lucru care mi-a rămas în minte: Mami, eu cred că voi doi o să ajungeți la căsătorie!”, a mai dezvăluit ea.

Și că tot a venit vorba de copil și fiindcă a primit și binecuvântarea lui Fadi, am întrebat-o dacă ia în calcul varianta de a rămâne însărcinată cu Marian.

„Noi ne-am gândit la copil, am zis că dacă se întâmplă, e binevenit copilul”, a spus ea.

Dacă prezența lui Fadi la nunta mamei sale rămâne însă un mister, în privința Loredanei Chivu, care știm că e la filmări în Asia Express, lucrurile sunt clare. Vedeta termină filmările până la nunta Simonei, așa că va veni negreșit.

„Eu am pus data nunții ca să fiu sigură că se întoarce și Loredana din Asia. Ea e cea mai bună prietenă a mea și nu putea să lipsească de la nuntă. Termină filmările până atunci”, a spus Simona.

