Fosta asistentă a lui Capatos şi noul iubit au primit binecuvântarea! „Eu îi plac familia, familia lui mă place și…” + De ce i-a luat 13 ani lui Marian să o cucerească

Viața Simonei Trașcă s-a schimbat semnificativ în bine în ultima perioadă. Fosta asistentă tv este îndrăgostită lulea de noul ei iubit, un cântăreț care i-a cam pus inima pe jar blondinei. Așa cum știm, Simona a fost mereu o prezență apreciată din showbizul nostru, însă niciun bărbat nu a reușit să o cucerească pe deplin. Asta până la el, noul ei partener care este mai mic cu doar șapte ani și este cântăreț. Marian este primul bărbat cu care sexy blonda s-a afișat în media. În plus, cei doi au oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care ne-au dezvăluit cum au ajuns să formeze un cuplu, dar și de ce i-a luat 13 ani bărbatului să o cucerească.

Ghinionul în dragoste s-a terminat pentru Simona Trașcă. Vreme de aproape două decenii, blondina și-a tot căutat fericirea în brațele unor persoane nepotrivite. Niciuna dintre relațiile din trecutul ei nu au avut finalul mult dorit de vedetă. Noua ei relație însă pare să aibă potențialul de a deveni și ultima, cel puțin asta speră Simona. Și, pentru ca lucrurile să fie ca la carte făcute, blondina, care are un fiu în vârstă de 27 de ani i-a dat binecuvântarea mamei sale pentru prima dată.

13 este numărul norocos pentru Simona Trașcă! Fosta asistentă iubește din nou

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim că nu ne-am mai văzut de ceva timp, Simona și s-au produs schimbări în viața ta…

Simona Trașcă: Am avut o perioadă în care am stat mai retrasă, dar acum sunt fericită și binedispusă și am zis că o să încep să ies pe la evenimente, mai ales că iubi cântă. Eu sunt fana lui numărul 1 că așa simt să fiu și o să merg cu el peste tot.

Marian, iubitul Simonei: Vreau să vă spun că nu ați văzut-o pe Simona pentru că am ținut-o la Baia Mare mai mult. Acum am venit eu în București și vreau să mă mut aici. Oricum stăm împreună, dar să mă mut.

Simona Trașcă: Mai mergem și la Baia Mare, stăm și la București, depinde unde are iubi treabă. Important este că eu îi plac familia, familia lui mă place și viceversa. Totul este bine și frumos.

CANCAN.RO: Ați trecut la stadiul de a vă cunoaște familiile reciproc, deci relația este destul de avansată

Simona Trașcă: Da, deși suntem de puțin timp împreună, de trei luni, dar noi ne simțim de parcă ne-am cunoaște de ani de zile.

CANCAN.RO: A fost o chimie între voi de la început. Nu vă cunoșteați de dinainte?

Simona Trașcă: Nu, am vorbit pe Instagram să ne vedem pe 25 octombrie, ne-am înțeles și de atunci am rămas împreună.

CANCAN.RO: Ce te-a atras la Simona?

Marian, iubitul Simonei: Bine, eu i-am mai scris acum 13 ani, nu am primit răspuns atunci și poate de aceea nu a fost nici ea împlinită atâția ani că nu mi-a răspuns.

CANCAN.RO: Deci pentru tine 13 este un număr cu noroc, să-nțeleg.

Marian, iubitul Simonei: În urma unei reacții pe care mi-a dat-o ea, am început și eu să o întreb din nou același lucru, dar cu 13 ani mai târziu. Nu am povestit lucruri foarte picante, dar după ce ne-am văzut…

Simona Trașcă: Ne-am văzut și gata, boom! A fost ceva wow!

CANCAN.RO: Spune-ne mai multe despre tine, Marian. Ai copii?

Marian, iubitul Simonei: Da, am un băiețel de cinci anișori.

Simona Trașcă: L-am cunoscut și este un băiețel foarte frumos și bine educat.

Blodina a primit binecuvântarea de la fiul ei: „Nu mă așteptam!”

CANCAN.RO: Marian a apucat să-l cunoască pe băiatul tău?

Simona Trașcă: Nu, fiul meu e în Canada, dar mi-a dat binecuvântarea prin telefon. Băiatul meu știe de el și se bucură pentru mine. El nu era înainte prea încântat de foștii mei și îți dai seama că este o fericire pentru mine. Nu mă așteptam pentru că nu a fost ok cu fostele mele relații. Simțea el ceva, mi-a zis mereu: Mami, vreau să fii fericită, fă ce vrei! Nu mi-a interzis nimic, dar nu credea că mă potrivesc în relațiile anterioare.

CANCAN.RO: Și uite că poate la nivel subconștient și tu ai crezut asta pentru că nu te-ai afișat cu niciun bărbat foarte mulți ani. Este primul cu care te afișezi.

Simona Trașcă: Da, la evenimente și emisiuni este primul cu care mă afișez. Am zis mereu că nu o să apar în emisiuni tv cu cel care îmi va fi soț. Așa am simțit, nu știu ce va fi pe viitor, dar mă bucur că a apărut în viața mea pentru că m-a readus la sentimente mai frumoase, așa cum eram pe vremuri.

CANCAN.RO: Picasei la un moment dat în depresie?

Simona Trașcă: Da, picasem în depresie, când ieșeam nu mai eram eu, nu am declarat asta, o spun acum. Prietenele mele îmi spuneau asta, oriunde mergeam, nu stăteam, fugeam acasă, mă închideam în mine, nu mai aveam chef să vorbesc cu nimeni și el mi-a schimbat toată starea.

Marian, iubitul Simonei: Știi cum se spune că Dumnezeu atunci când vrea să salveze pe cineva trimite pe altcineva care să-l iubească. Ne-am salvat unul pe altul.

CANCAN.RO: Deci și tu aveai în acele momente nevoie de susținere, de iubire

Marian, iubitul Simonei: Toți avem și asta este cel mai important, iubirea și sinceritatea.

Simona Trașcă: Uite cât de bine ne potrivim și sunt doar 7 ani diferența între noi. Având în vedere istoria mea că nu făceam ce trebuie, acum mi se pare foarte ok diferența asta, mi se pare acceptabilă. Decât mai mic cu 16, 17 ani, acum mi se pare foarte ok. Din toate punctele de vedere mă simt bine cu el.

