Cu ce se ocupă fiul de 27 de ani al Simonei Trașcă, de fapt. Fadi locuiește de 6 ani în Canada

Fiul Simonei Trașcă locuiește în Canada, iar cei doi au avut o revedere emoționantă, după un an. Fosta asistentă TV i-a făcut o vizită lui Fadi, în urmă cu puțin timp. Blondina a vorbit despre relația pe care o are cu fiul ei, dar și cu iubita lui. Mai mult, ea a mărturisit de ce nu se poate muta alături de băiatul ei. Iată ce a spus!

Deși este cunoscută în showbiz, puțină lume știe faptul că Simona Trașcă are un fiu de 27 de ani care s-a stabilit în Canada în urmă cu 6 ani. Blondina a mers în vizită la Fadi, iar fiul ei i-a făcut o primire călduroasă, plină de cadouri și iubire, mai ales că cei doi nu se mai văzuseră de un an.

După ce a revenit în țară, Simona Trașcă a fost invitată în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, acolo unde a vorbit despre fiul său. Deși obișnuiește să facă acest lucru foarte rar, vedeta a oferit detalii necunoscute despre relația cu Fadi.

Fadi, în vârstă de 27 de ani, este stabilit de aproximativ 6 ani în Canada, acolo unde are o carieră de succes. Deși nu își dorește să ofere prea multe informații despre viața personală a fiului ei, Simona Trașcă a dezvăluit că băiatul ei este inginer.

„Nu-l văzusem de un an și jumătate. El oricum este înalt. E frumos ca de obicei. Mă bucur că este sănătos. S-a chinuit singur, a avut multă ambiție să facă școală și muncă în același timp. Eu aș spune mai multe despre el, dar nu este cu rețelele sociale și cu televizor. M-a rugat: „Mami, anumite chestii să le ții pentru tine.” Este inginer. Este de 6 ani în Canada. Acolo s-a îndrăgostit, acolo s-a căsătorit. El stă în Alberta, dar este foarte mare Canada.”, a povestit Simona Trașcă în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu nora ei. Cele două se înțeleg bine, iar Simona Trașcă a învățat-o să facă paste pe iubita fiului ei.

„Ei se înțeleg foarte bine și eu mă înțeleg bine cu soția lui. Am învățat-o să facă paste. (…) Eu sunt șefa la fripturi, voi nu știți. I-am făcut ce a avut el poftă. (…), a spus vedeta.

Simona are doar cuvinte de laudă pentru fiul ei și îl consideră pe Fadi ca fiind „prea cuminte”

Deși distanța de fiul ei o afectează, Simona Trașcă nu poate renunța la țara ei. De asemenea, încă un motiv foarte important este mama ei, de care trebuie să aibă grijă.

„Nu sunt pregătită să las România, chiar dacă acolo am camera mea. În ultimul timp am fost îngrijorată în privința mamei mele, nu se simte foarte bine. Am grijă de ea, e mama, o iubesc! Îi e foarte dor de nepot.”, a mai continuat vedeta pentru sursa citată.