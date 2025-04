Dorian Popa, prima reacție după ce pizza primită de Adelin Petrișor a fost dată câinelui: ”Noi ne-am dus acolo în spirit de caterincă”

Deși au început bine, au râs și s-au fotografiat împreună, situația dintre ei a degenerat într-un scandal monstru. Adelin Petrișor a dat startul disputei de pe TikTok, iar Dorian Popa a oferit replica! Ce a avut de spus artistul, după ce a fost acuzat că și-a făcut reclamă gratuită folosindu-se de imaginea lui Adelin, iar pizza Hatz a ajuns la câine? Află în rândurile de mai jos!

Totul a pornit de la gestul aparent „generos” al lui Dorian Popa, care s-a dus acasă la Adelin Petrișor cu două pizza congelate din propriul său brand. Doar că reacția bărbatului a fost departe de a fi una de recunoștință. Într-un live pe TikTok, cunoscutul promotor al micilor afaceri locale a făcut praf „surpriza” lui Dorian. De aici până la un întreg scandal provocat pe TikTok nu a mai durat mult.

Gestul lui Dorian a fost cu atât mai controversat cu cât Adelin are 3 copii, iar în casa lui locuiesc în total 5 persoane. Două cutii de pizza, în ochii internauților, au fost percepute ca o bătaie de joc, mai ales în comparație cu alți antreprenori care i-au dus produse în valoare de sute de lei, doar pentru o apariție în fața camerei lui Adelin. Pe TikTok, reacțiile n-au întârziat să apară, iar un val de critici s-a abătut asupra lui Dorian.

Mai mult, Adelin Petrișor l-a umilit pe artist în mediul online atunci când a spus că pizza primită a fost dată câinelui, iar Dorian Popa s-a transformat în „Dorian Popârțac”.

Acum că ați înțeles de la ce a pornit tot, vă oferim reacția lui Dorian. Pus la zis de un influencer de pe TikTok pentru gestul său, Dorian i-a explicat ce a vrut să facă, de fapt. Se pare că artistul nu a vrut să se folosească de imaginea lui Adelin Petrișor și nu a considerat că acesta ar avea nevoie de o donație, astfel că nu a fost așa de generos precum oamenii s-ar fi așteptat. Dorian Popa a mărturisit că s-a alăturat trendului de pe TikTok în care diferiți antreprenori merg la Adelin cu produse și a făcut o glumă fără să vrea ceva în schimbul celor două cutii de pizza.

„Eu nu m-am dus la domnul Petrișor ca la cineva care ar fi un caz social și are nevoie de donații. Eu știam că omul e în putere, că își dorește să-și găsească un loc de muncă și sunt sigur că există și pentru dânsul. Noi ne-am dus acolo în spirit de caterincă. Lumea s-a exaltat foarte tare și a înțeles că eu am făcut o reclamă, dar există o reclamă? Nu există nicio reclamă. Eu nu am o reclamă de la domnul.

Eu nu mă supăr, eu nu m-am supărat, eu sunt aici, Dorian Popârțac, vă pup și vă iubesc pe toți. Fiecare judecă după cum știe, fiecare gândește după cum știe, dar mai presus de orice, nu uitați că e Săptămâna Mare și puteți să faceți fapte bune acolo unde oamenii chiar au reală nevoie și, din păcate, sunt situații tragice, nu situații unde sănătatea este la locul ei. Eu nu m-am dus să fac reclamă. Era o glumă, pentru că așa vine lumea. Am înțeles, nu-l cunosc pe domnul Petrișor, da? Nu vreau nici să arăt cu degetul cine ce, cum mi-a povestit. Am înțeles că lumea merge la el, la caterincă, la dânsul la poartă și spune „Am și eu ceva”.”, a fost răspunsul lui Dorian Popa.