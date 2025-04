Adelin Petrișor îl umilește pe Dorian Popa, după ce i-a adus pizza! A aruncat-o la câine și...

Scandal neașteptat în lumea influencerilor! Adelin Petrișor, devenit viral pe TikTok pentru reclamele sale „pe barter”, l-a pus la zid pe nimeni altul decât Dorian Popa, după o vizită care s-a terminat cu gust amar… la propriu!

Totul a pornit de la gestul aparent „generos” al lui Dorian Popa, care s-a dus acasă la Adelin cu două pizza congelate din propriul său brand. Doar că reacția lui Adelin a fost departe de a fi una de recunoștință. Într-un live pe TikTok, cunoscutul promotor al micilor afaceri locale a făcut praf „surpriza” lui Dorian:

Gestul lui Dorian a fost cu atât mai controversat cu cât Adelin are 3 copii, iar în casa lui locuiesc în total 5 persoane. Două cutii de pizza, în ochii internauților, au fost percepute ca o bătaie de joc, mai ales în comparație cu alți antreprenori care i-au dus produse în valoare de sute de lei, doar pentru o apariție în fața camerei lui Adelin.

Pe TikTok, reacțiile n-au întârziat să apară, iar un val de critici s-a abătut asupra lui Dorian. Influencerul Adrian „Elicopter de luptă” a spus fără ocol:

„În ziua de azi cine are bani de destul de mult timp nu mai are simțul penibilului. Ați fost la Adelin Petrișor acasă, care are 3 copii, atenție, sunt 5 oameni în casa aia dărăpănată, cu 2 cutii de pizza. V-a făcut omul ăla 5 milioane de vizualizări. Ca să ai 5 milioane de vizualizări trebuie să dai câteva mii de euro și v-ați dus cu 2 cutii de pizza”.