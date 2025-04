Dorian Popa e pe cai mari! Noua achiziție de sute de mii de euro pe care a făcut-o: „Un vis din copilărie”

Dorian Popa a mai bifat un vis de pe listă. Influencerul a făcut o achiziție de sute de mii de euro și o duce din ce în ce mai bine. Dacă pe plan amoros știm deja că e împlinit, se pare că acesta e pe cai mari și când vine vorba de alte aspecte din viața lui. Iată ce a spus despre cea mai recentă ”jucărie” cumpărată!

Dorian Popa poate spune că este împlinit pe toate planurile. După ce a cunoscut fericirea alături de noua sa parteneră, celebrul influencer este în al nouălea cer pentru că a reușit să își achiziționeze mașina visurilor lui.

CITEȘTE ȘI: Ema Uta a trădat-o grosolan pe Babs! Ce a făcut cu actuala iubită a lui Dorian Popa

Dorian Popa trece printr-o perioadă intensă, cu multe schimbări în viața personală și profesională. Artistul a mărturisit că traversează săptămâni agitate, dar pline de împliniri, mai ales datorită noilor direcții în business și achiziției unei mașini de lux – un Rolls-Royce Phantom, visul său din copilărie. De asemenea, influencerul susține că relația sa de cuplu merge excelent și că este într-o perioadă de fericire pe toate planurile.

„ Sunt niște săptămâni nebune pentru mine, mai ales acum cu mașina și cu schimbările din viața mea, pe partea de business. Sunt foarte bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu mi le aranjează cât se poate de frumos! Am reușit să îmi îndeplinesc și un vis din copilărie și să îmi iau mașina pe care de mic am visat-o și mi-am dorit-o, Rolls-Royce Phantom! Este mașina visurilor mele! Mă simt extrem de încântat pentru că am reușit să îmi ating acest vis pe care mult timp l-am crezut intangibil. În relație sunt foarte bine, suntem fericiți!”, a spus Dorian Popa pentru click.ro .

Este bine cunoscut faptul că Dorian Popa își ține fanii la curent cu activitățile sale de zi cu zi, mai ales pe canalul său de YouTube, acolo unde a postat primele imagini cu mașina și a vorbit despre clipele minunate pe care le trăiește.

„Asta este împlinirea visului suprem! Încep să simt că se apropie momentul… Știți foarte bine că nu fac cheltuieli ieșite din comun până când nu am investițiile bine puse la punct, până când nu simt din punct de vedere financiar că este smart să fac acea mișcare… Am luat și terenul de jumătate de milion și mă pregătesc de împlinirea visului suprem și având în vedere că toate merg bine… pentru mine Lamborghini nu a fost neapărat un vis ci mașina pe care o s-o vedem astăzi… Prețul este senzațional, dar mai presus de orice trebuie să am permisul în mână pentru că am zis că este cadoul pe care mi-l fac după ce am înțeles cu ce am greșit și după ce i-am mulțumit lui Doamne-Doamne că a făcut din mine un om mai bun, dându-mi o palmă peste ceafă, așa cum creștem noi frumos, noi, oamenii normali”, a spus Dorian Popa pe canalul lui de YouTube.