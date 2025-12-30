Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă

Final de an agitat pentru Netflix. Gigantul streamingului se confruntă cu presiuni din mai multe direcții: un posibil mega-deal controversat, o ofertă suspectă de cumpărare și temeri tot mai mari legate de direcția companiei. Deși veniturile cresc, acțiunile au intrat pe un trend descendent, iar investitorii devin tot mai prudenți.

Un final de an tulbure pentru Netflix

Netflix încheie 2025 într-o atmosferă tensionată. După un an plin de lansări și expansiuni internaționale, compania se lovește acum de probleme care pun presiune pe acțiuni și pe încrederea investitorilor. Titlurile Netflix au pierdut aproape 20% din valoare în ultimele luni, iar piața pare tot mai neliniștită în privința direcției strategice a companiei. Deși platforma rămâne lider mondial în streaming, deciziile recente ridică semne de întrebare.

Oferta misterioasă care a stârnit suspiciuni

Primul semnal de alarmă a venit odată cu apariția unei oferte neobișnuite din partea fondului TRC Capital Investment, care a anunțat intenția de a cumpăra până la 1,25 milioane de acțiuni Netflix. Acest tip de ofertă, cunoscută drept „mini-tender”, este adesea privit cu suspiciune pe Wall Street, deoarece ocolește anumite reguli de protecție a investitorilor și urmărește achiziția de acțiuni sub prețul real al pieței. Netflix a confirmat existența ofertei, dar a transmis că aceasta nu reflectă valoarea reală a companiei. Cu toate acestea, vestea a contribuit la volatilitatea acțiunii, care a continuat să scadă.

Adevărata problemă: mega-fuziunea care sperie investitorii

Mult mai gravă decât oferta suspectă este însă intenția Netflix de a prelua Warner Bros. Discovery, într-o tranzacție estimată la 82,7 miliarde de dolari.

Această posibilă fuziune a stârnit reacții negative în rândul investitorilor, care se tem de: creșterea excesivă a datoriilor, dificultăți de integrare, probleme de reglementare, pierderea focusului pe streamingul pur.

Situația este complicată și mai mult de o contraofertă venită din partea Paramount–Skydance, evaluată la 108 miliarde de dolari, care a creat un adevărat război al ofertelor în industria media.

Rezultate bune, dar insuficiente pentru piețe

Din punct de vedere financiar, Netflix nu stă rău: Veniturile au crescut cu 17%, ajungând la 11,5 miliarde de dolari, Numărul de abonați este în continuare pe trend ascendent. Totuși, marjele de profit au fost afectate de: taxe suplimentare în Brazilia, fluctuații valutare, și costuri mai mari de producție.

Rezultatul? Deși compania câștigă mai mult, investitorii sunt mai puțin convinși că modelul actual este sustenabil pe termen lung.

Ce urmează pentru Netflix?

Analiștii spun că acțiunea este în prezent supravândută, ceea ce ar putea însemna o revenire în 2026. Totul depinde însă de două lucruri esențiale: 1.Ce se întâmplă cu preluarea Warner Bros. Discovery, 2.Cum va performa finalul serialului „Stranger Things”, unul dintre cele mai așteptate evenimente TV ale anului viitor.

Dacă Netflix reușește să calmeze piețele și să livreze conținut de succes, acțiunea ar putea reveni pe creștere. Dacă nu, anul 2026 ar putea începe cu noi turbulențe.

