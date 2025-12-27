Acasă » Știri » Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute

Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute

27/12/2025
Genul science-fiction continuă să fie unul dintre cele mai populare în rândul publicului, iar platformele de streaming mizează din plin pe acest succes. Netflix începe anul 2026 în forță, aducând în catalog patru titluri SF importante — filme și seriale care au marcat publicul și care merită (re)descoperite.

Producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026

De la universuri futuriste și invazii extraterestre până la adaptări spectaculoase ale unor romane celebre, science-fiction-ul rămâne un magnet pentru spectatori. Netflix știe acest lucru și, începând cu 1 ianuarie 2026, adaugă pe platformă patru titluri importante din gen, perfecte pentru fanii aventurii, acțiunii și poveștilor cu miză mare.

Fie că este vorba despre filme cult sau seriale apreciate de critici, selecția din această lună promite să ofere ore întregi de divertisment.

Johnny Mnemonic (1995)

Filmul cult cu Keanu Reeves revine în atenția publicului odată cu lansarea sa pe Netflix. Regizat de Robert Longo, Johnny Mnemonic spune povestea unui curier de date care își stochează informațiile direct în creier. Problema este că datele îi vor provoca moartea în 48 de ore dacă nu găsește parola de acces.

Deși a fost primit cu recenzii mixte la lansare, filmul a devenit în timp un titlu apreciat de fanii genului cyberpunk, mai ales în contextul succesului recent al actorului principal.

Dune (2021)

Capodopera regizată de Denis Villeneuve revine pe Netflix, oferind publicului ocazia de a revedea prima parte a adaptării după romanul lui Frank Herbert. Cu o imagine spectaculoasă și o poveste complexă despre putere, destin și supraviețuire, Dune este unul dintre cele mai apreciate filme SF ale ultimului deceniu.

Chiar dacă partea a doua nu este disponibilă pe platformă, filmul rămâne o experiență cinematografică impresionantă.

District 9 (2009)

Considerat un clasic modern al genului, filmul regizat de Neill Blomkamp explorează tema discriminării printr-o poveste despre extratereștri blocați pe Pământ. Acțiunea are loc în Africa de Sud, unde o populație alienă este izolată și controlată de autorități.

Cu un mesaj social puternic și un stil vizual distinct, District 9 rămâne unul dintre cele mai apreciate filme science-fiction din ultimii ani.

Falling Skies – sezoanele 1–5

Produs de Steven Spielberg, serialul Falling Skies ajunge integral pe Netflix. Povestea urmărește supraviețuitorii unei invazii extraterestre care încearcă să reconstruiască societatea și să lupte împotriva ocupanților.

Cu cinci sezoane și 52 de episoade, este cea mai amplă producție SF lansată pe platformă în această perioadă și o alegere ideală pentru pasionații de seriale post-apocaliptice.

Concluzie

Pentru fanii science-fiction-ului, începutul lui 2026 se anunță promițător pe Netflix. De la filme cult la seriale ample, oferta este variată și potrivită pentru toate gusturile.

